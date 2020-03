Radnice bude otevřena jen v pondělí a ve středu, dopoledne jen pro starší.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Upravené úřední hodiny pro veřejnost má také radnice ve Šluknově. Navíc vyhradila část jen pro seniory. Radnice bude až do odvolání otevřena jen v pondělí a v pátek, pro seniory od 65 let od 10 do 11 hodin, pro další veřejnost od 14 do 16 hodin. Ve středu 25. března pak bude úřad pro veřejnost zcela uzavřen.