No Name, Láďa Křížek nebo Noid Bárta. Šluknov si užíval na Zámeckých slavnostech

/FOTO/ Několik tisíc lidí si našlo během prvního prázdninového víkendu cestu do zámeckého parku ve Šluknově, kde se konaly tradiční Zámecké slavnosti. Jejich největšími letošními taháky byla slovenská stálice No Name, Láďa Křížek s Kreysonem nebo Václav Noid Bárta.

