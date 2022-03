Zdroj: DeníkPro Šluknov je oprava sladovny velkým soustem. Podle projektové dokumentace by měla vyjít na 130 milionů korun. Vzhledem k růstu cen stavebních materiálů je ale velmi pravděpodobně, že konečný účet bude znít na mnohem vyšší částku. „Určitě chceme rekonstrukci financovat z dotace, samozřejmě s určitým podílem města. Chtěli jsme podat žádost o dotaci na revitalizaci brownfieldů. Bohužel se změnily podmínky, v současné době by pro nás byla nevýhodná. Proto si počkáme na lepší podmínky,“ říká starostka Šluknova Eva Džumanová. Pokud by se nepodařilo získat dotaci na opravu celého památkově chráněného objektu, chce město postupovat po částech.

Nyní plánuje ze svého rozpočtu opravu střechy. Jedním z prvních kroků by následně mělo být zprovoznění minipivovaru. Ten by do otevření vlastní restaurace mohl dodávat pivo do restaurací v regionu, případně prodávat z okénka. Pokud by vše šlo podle plánů, měla by celá rekonstrukce trvat tři roky.

Když město před lety sladovnu koupilo, byla již v žalostném stavu. Část kleneb se propadla, ve velmi špatném stavu byly i krovy. Navíc část areálu byla po požáru, jehož následky jsou patrné dodnes. Některé trámy jsou značně ohořelé, zčernalá od sazí je i zeď v této části historické budovy. Zřícené klenby jsou již opravené, nová je také střecha na hvozdu a části samotné sladovny. „Doposud jsme do oprav investovali přibližně deset milionů korun, včetně projektových dokumentací. Ale pořád je to ruina,“ přibližuje Martin Chroust.

Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap. Hned v té první dojde na jednu z nejviditelnějších úprav okolí. Kvůli statice budovy se město rozhodlo posunout silnici vedoucí těsně vedle historických zdí o přibližně dva metry dál. Na uvolněném místě vznikne chodník, který se sem přesune z protější strany silnice. Zároveň sladovnu bude proti otřesům způsobeným především kamiony chránit zeď, která půjde až dva a půl metru pod zem. Původně v těchto místech silnice nevedla, a tak sladovna není nijak odizolovaná. „Naštěstí podél domu jezdí prázdné kamiony. Ty plné kamenem z lomu jezdí po druhé straně. Ale stejně se to na budově projevuje,“ vysvětluje Michal Bušek ze šluknovského odboru rozvoje. Jen přesun silnice a izolační zeď vyjdou na patnáct milionů korun.

Zajímavostí pivovaru je jeho vlastní studna. S jejím využitím se počítá i v plánovaném minipivovaru na vaření piva. Je dokonce natolik vydatná, že zvládne zásobovat vodou celý areál. Na hloubku má přibližně 16 metrů a dostatek vody měla i během suchých let.

Po dokončení rekonstrukce nabídne sladovna komplex ideálně využitelný v gastronomii i cestovním ruchu. Město ale nepočítá s tím, že by jej samo provozovalo. „Město toto provozovat nemůže a ani nechce. Současně s probíhající rekonstrukcí plánujeme udělat nabídku a najít provozovatele,“ dodává Eva Džumanová. Hned po zveřejnění záměru opravy sladovny se městu ozvali dva nebo tři zájemci a průběžně se každý rok ptají, v jaké je rekonstrukce fázi.

Zámecký pivovar ve Šluknově začal vařit pivo v roce 1512. Původní renesanční a barokní budovy přestavěli jejich tehdejší majitelé v 19. století na strojní pivovar. Po druhé světové válce byl šluknovský pivovar zestátněn a v roce 1948 se stal součástí Severočeských pivovarů. Maximální výstav činil 10 tisíc hektolitrů piva za rok. Nejznámější značkou byl ležák Sprevar. Poslední pivo uvařili ve Šluknově v roce 1977. Většina pivovaru pak padla při stavbě supermarketu, sladovna je poslední částí historického pivovaru, která doposud stojí.