Na sídlišti je přibližně 400 bytů. Kolik v nich přesně žije lidí, ale není jasné. Charita ve Šluknově odhaduje počet jeho obyvatel na 1 500. „Dneska u mne byla klientka, která mi říkala, že měla doma osm stupňů. Má pět dětí, to nejmladší, jedenáctiměsíční, má pořád nemocné průdušky. Takže je to špatné. Pokud se někdo ohradí, nedostane novou nájemní smlouvu,“ říká terénní pracovnice šluknovské Charity Petra.

„Je to katastrofa. Lidi tam jsou bez vody, mrznou. Každé čtyři měsíce jim po vchodech vypínají vodu, takže musí chodit ke známým, aby se vysprchovali. Dneska jsem potkala paní se čtyřletou holčičkou, která v noci zimou brečí,“ přidává zkušenosti jedna z obyvatelek sídliště, která si z obav před vystěhováním přála zůstat v anonymitě.

Nedobrá adresa: Tady je to konečná, hrůza, říkají lidé ze šluknovského sídliště

V jednotlivých domech jsou kotle na pevná paliva. Je tak možné v každém domě topit jinak. Podle zkušeností terénních pracovníků navíc není situace ve všech panelácích stejná. V těch v horní části sídliště je příjemné teplo. O tom se při návštěvě správcovské kanceláře umístěné v jednom z domů přesvědčil i reportér Deníku. Horší situace je podle některých místních v dolní části sídliště. „Tam přijdu a jsou nabalení, mají rukavice, čepice,“ popisuje terénní pracovnice Petra.

Podle majitele velké části šluknovského sídliště Pavla Zeithammera nic z toho ale není pravda. „Mé domy fungují. Je v nich teplá voda i teplo. Jsou tam i jiní vlastníci, kteří mají tepelná čerpadla a v jednu chvíli mají buď teplou vodu, nebo teplo,“ říká rezolutně Zeithammer.

Město volné byty nemá

Problémy šluknovského sídliště se zabývá také městský úřad. Stavební úřad by měl vyrazit do panelákové čtvrti na kontrolu. „Ti lidé si mohou požádat o byt. Nyní ale žádné volné nemáme. Řešíme to také ve spolupráci s odborem sociálních věcí, je možné také najít umístění v azylových domech,“ uvedl starosta Šluknova Tomáš Kolonečný. Ještě před svátky by se měla na stavebním úřadu uskutečnit schůzka s majitelem domů.

Zdražování tepla nekončí, lidé si připlatí v Děčíně, Jílovém i ve Varnsdorfu

Problémů na sídlišti je ale podle charitních pracovníků mnohem více. Navíc se táhnou už mnoho let. Jeden z největších je to, že nájemníci nedostávají vždy ihned po zaplacení nájemného stvrzenky. Ty jim majitel dává i s několikadenním zpožděním, což může lidem žijícím z dávek přinést i existenční problémy. Podle Zeithammera se ale jedná nanejvýš jen o několik dní, protože ústřižky je potřeba převézt k potvrzení do Teplic a zpět.

„Brzy bude také problém s bojlery, které ty lidi nemají napojený na vhodný tarif. Trošku se děsíme toho, co přijde, až dostanou vyúčtování elektřiny. Jestli mají standardní vysoký tarif a nepřetržitě ohřívají vodu, tak to může být reálně problém. To je dluh, který dodavatelé řeší téměř okamžitě a odpojí je,“ dodává zástupkyně šluknovské Charity Kamila Svobodová.