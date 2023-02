Do první etapy úpravy okolí 212 garáží se Šluknov pustí ve čtvrtek 16. února, hotovo by mělo být do konce června letošního roku. Její součástí jsou především akumulační boxy na všech plochách mezi garážemi, do kterých budou odvodněny veškeré zpevněné plochy. Na to se podařilo Šluknovu získat dotaci. „Ve spolupráci se stavební firmou uděláme maximum proto, aby práce probíhaly maximálně kontinuálně a tak, aby omezení bylo co nejkratší. Práce tedy budou prováděny postupně po jednotlivých plochách, aby vždy byla omezena jen jedna část,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje a životního prostředí šluknovského městského úřadu Martin Chroust.