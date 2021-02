Téměř tři desítky nových stavebních pozemků, každý o rozloze nejméně 800 metrů čtverečních, by měly vzniknout v příštích letech ve Šluknově. Dohromady zaberou přibližně dva a půl hektaru na jihozápadním okraji města v okolí rybníku Zezulák.

„Poptávka po parcelách je velká, výstavba rodinných domů roste,“ vysvětluje šluknovská starosta Eva Džumanová, proč se město rozhodlo pustit do tohoto projektu. Postupně nechá všechny pozemky zasíťovat, ještě letos posílí zásobování vodou v této lokalitě.

Podle současných odhadů by zasíťování všech pozemků tak, aby zájemci mohli začít stavět, vyjde na třicet milionů korun. Ročně má Šluknov přitom na všechny investice, jako jsou třeba opravy silnic nebo městských domů, o deset milionů méně. „Proto jsme celou akci rozložili do několika let, první pozemky by kompletně mohly být připravené za dva až tři roky,“ dodává Džumanová s tím, že záleží také na tom, jaká bude finanční situace. Pokud se česká ekonomika vzpamatuje z koronavirového šoku rychle, mohlo by to urychlit také přípravu těchto stavebních pozemků. Šluknov si totiž na jejich zasíťování nechce brát úvěr. Jaká bude následně jejich cena pro stavebníky, určí znalecký posudek.

O něco dále jsou s projektem nové výstavby v České Kamenici, kde plánují zastavět místo zvané Skalka. Tento projekt je v běhu už patnáct let, hotovo by mělo být letos na podzim. Podle starosty Jana Papajanovského by zasíťování a infrastruktura na Skalce měly vyjít přibližně na 20 milionů korun. „Do konce února bychom chtěli mít studii, následně si dáváme několik měsíců na vytvoření dokumentace. První pozemky bychom chtěli prodat ještě letos,“ říká Papajanovský. Vybudování stavebních parcel na Skalce přitom nebylo nic jednoduchého. Zdejší pozemky bylo potřeba odvodnit, aby nadměrná vlhkost nekomplikovala stavbu domů, navíc se jedná o geologicky komplikovanou lokalitu.

Zájemci zaplatí za jeden metr čtvereční tisíc korun, což jsou podle starosty náklady na zavedení všech sítí a úpravy prostoru. „Původní projekt jsme nechali přepracovat architekty, kteří důsledně pracovali se zelení, veřejným prostorem nebo s mobiliářem,“ dodává Papajanovský.

Řadu let nabízí zájemcům o stavbu rodinného domu ve městě pozemky také Krásná Lípa. Tam dokonce pozemky věnují zdarma. Pokud jejich noví majitelé splní všechny podmínky, především kolaudaci domu do dvou let, město jim kupní cenu pozemku vrátí.