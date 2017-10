Šluknov chce hezčí centrum. Přidá na opravy domů

Šluknov - Majitelé budov mohou o příspěvek žádat do poloviny prosince.

Šedesát tisíc korun na opravu fasády, o dvacet méně na novou střechu. Tolik nabízí šluknovská radnice jako dotaci na opravy domů. Dohromady tak majitelé domů v nejužším centru města mohou získat až 100 tisíc korun.

Radnice chce dotační program spustit příští rok.

„Dlouhodobě řešíme, jak zlepšit střed města. Především náměstí a pěší zónu. Dotace má být motivací pro zahájení oprav, aby tak i majitelé soukromých domů přispěli k zatraktivnění města,“ řekla starostka Šluknova Eva Džumanová.

O zkrášlení centra se snaží i samo město. Nechalo opravit náměstí, rekonstrukcí prochází budova radnice nebo kulturní dům.

V památkové zóně je ale mnoho domů v soukromých rukách. A právě pro jejich majitele jsou dotace určené. O příspěvek na opravy mohou požádat do poloviny prosince.

Na první kolo dotací Šluknov vyčlenil 300 tisíc korun. Přestože je částka poměrně nízká, neznamená to, že se dostane pouze na tři žadatele.

ČELEM NEBO BOKEM

Radnice v dotačních podmínkách určuje částky, které mohou majitelé domů na opravy získat. Pokud se majitel pustí do opravy čelní fasády, může získat až 300 korun za každý opravený metr čtvereční. Stejnou částku je možné získat při opravě čelní strany střechy. U bočních stran je dotace na opravu poloviční.

„Uvidíme, jaký bude zájem letos a podle toho budeme postupovat příští rok. Pokud by zájem byl vyšší a ekonomická situace města by to dovolila, je možné dát na opravy domů více peněz,“ dodala Džumanová.

Majitelé domů ve Šluknově mohou získat peníze také na květinovou výzdobu.

O tom, zda žadatelé se svou žádostí uspěli, by mělo být jasno do konce února příštího roku. Pokud přiznaná částka přesáhne 50 tisíc korun, rozhodne zastupitelstvo. Když bude nižší, schvalovat ji budou radní.

V KRÁSNÉ LÍPĚ SE PŘÍSPĚVKY OSVĚDČILY

Dobrou zkušenost s podobnými dotacemi mají v Krásné Lípě, kde pomáhají majitelům domů s opravami déle než deset let.

„Pracovně tomu říkáme střechy, ploty, fasády. Přesně to vystihuje, na co mohou získat majitelé domů příspěvek od města,“ řekl starosta Jan Kolář. Každoročně vyřizují v Krásné Lípě okolo deseti žádostí o dotaci. Radnice tak pomohla opravit kolem stovky domů.

„Dva roky v době hospodářské krize byl trochu menší zájem. Pravděpodobně tehdy lidé neměli tolik peněz. Ale v posledních letech se to znovu rozběhlo a zájem je velký,“ dodal Jan Kolář.

Stejně jako ve Šluknově, tak i v Krásné Lípě si dům, na jehož opravu majitel žádá o dotaci, nejprve prohlédnou lidé z městského úřadu. Kontrola má zabránit tomu, aby lidé nežádali o příspěvek na už hotové opravy.