Velké emoce provázely Rajchlův nástup do dolnooldřichovské základní školy před 12 lety. Tehdy totiž výběrová komise doporučila, aby v jejím čele zůstal stávající ředitel Jiří Olša. Tehdejší rada města se ale s názorem odborné komise neztotožnila a upřednostnila Karla Rajchla.

O osudu každého ředitele před koncem šestiletého funkčního období sice rozhoduje rada, jednotliví obhajující ředitelé ale musí připravit koncepci na dalších šest a tu si obhájit před odbornou komisí. V té kromě politiků a úřadníků z odboru školství byl také ředitel školy mimo Děčín, aby byla podle náměstka primátora pro školství Martina Pošty zajištěna nezaujatost.

„Odvolat ředitele základní a mateřské školy Karla Rajchla jsme se rozhodli na základě hodnocení plnění jeho šestileté koncepce. To radu města nepřesvědčilo, aby jej ve funkci potvrdila na další období,” řekl Pošta s tím, že rada zároveň vyhlásila výběrové řízení na ředitele této školy. Do toho se může Rajchl přihlásit. Během předposledního jednání radní potvrdili na dalších šest let ředitele školy na Kamenické ulici Jaroslava Skálu nebo ředitele školy v ulici Na Stráni Víta Průšu. Obhajování ředitelského místa čeká ještě Michala Slavíka z bynovské školy.

Data odhalila, na které školy na Děčínsku míří nejlépe připravení žáci

Deník se opakovaně snažil kontaktovat ředitele základní školy ve Vojanově ulici, aby získal jeho reakci na neprodloužení kontraktu na další šestileté období. Případně zda se bude ucházet o místo ředitele. Mobilní telefon ale nezvedal.

Velké emoce provázely Rajchlův nástup do dolnooldřichovské základní školy před 12 lety. Tehdy totiž výběrová komise doporučila, aby v jejím čele zůstal stávající ředitel Jiří Olša. Tehdejší rada města se ale s názorem odborné komise neztotožnila a upřednostnila Karla Rajchla. „Výběrová komise má hlas poradní a předkládá materiál radě města. Ta rozhoduje na základě všech informací, které má. Komise třeba neměla k dispozici dopis rodičů ze školy. A po přečtení tohoto dopisu jsme se znovu podívali do materiálů komise i na hodnocení odboru školství. Následně jsme rozhodli nevzít v potaz rozhodnutí výběrové komise, ale vybrat někoho jiného. Tak rozhodla rada," řekl tehdejší primátor Děčína František Pelant.

FOTOHÁDANKA z Děčínska: Poznáte kostel? Je výraznou dominantou a památkou

Během několika dní vznikly hned dvě petice proti jeho nástupu na ředitelské místo, pod jednou z nich bylo přes tisíc podpisů. Žáků má přitom tato škola jen zlomek v porovnání s počtem petentů. Někteří Rajchlovi odpůrci mu vyčítali nízký věk, další jeho členství v sociální demokracii, která byla v roce 2012 hlavní politickou silou ve městě.

Později Rajchl na čas zakotvil u Trikolory, v jejímž přípravném výboru působil. Velmi bouřlivé bylo tehdy jednání zastupitelstva, kam dorazili zastánci končícího ředitele Olši. Ale ani to radní nepřesvědčilo, aby se řídili názorem výběrové komise.