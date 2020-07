Do velké opravy školy se chtějí v Krásné Lípě pustit příští rok na začátku léta, už nyní ale přípravné práce běží na plný plyn. „Chystáme vestavbu do dvora školy. Dole budou šatny a vstupní hala, nad nimi pak učebna přes dvě patra. Ta bude moci posloužit i jako aula nebo setkávací prostor,“ popsal hlavní část rekonstrukce starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Kvůli vestavbě bude nutné vybourat současný vchod, aby bylo možné pro přístavbu postavit základy s dostatečnou nosností.

Lípa se do oprav pustí za přispění dotace, která uhradí více než 30 milionů korun, celkové náklady by se měly pohybovat okolo 35 milionů. Jednou z podmínek dotace pak je vybudování výtahu pro děti se zhoršenou pohyblivostí. Ten doposud školní budově chybí. „Když už budeme ve škole stavět, tak se pustíme i do přestavby sociálek. Nyní například na záchodech nemáme teplou vodu,“ doplnil Jan Kolář s tím, že vymění také některé kotle. Nyní projektant dokončuje dokumentaci pro výběrové řízení. Kolář očekává, že s ohledem na poměrně vysokou částku by o zakázku mohly mít zájem i velké firmy. Díky tomu by se mohlo podařit srazit konečnou cenu pod očekávané náklady.

V dubnu příštího roku by se pak mohlo začít s přípravnými pracemi. Kvůli hlavní části stavby bude možná potřeba ukončit příští školní rok o něco dříve.

Na přestavbu jedné ze svých škol se chystají také ve Varnsdorfu, kde chtějí opravit základní školu na Východní ulici. Ta má v současné době nedostatečnou kapacitu, žáci z vyšších ročníků musí dokonce chodit na výuku na Biskupské gymnázium. Varnsdorf proto uvažuje o rozšíření této základní školy. „Naplněnost škol v celém městě je přibližně 80 procent. Takže nemluvíme o tom, že je nedostatek míst ve Varnsdorfu. Je ale nedostatek míst na této škole,“ uvedla místostarostka Ladislava Křížová.

Městský architekt Boris Šonský oslovil tři architektonická studia. Své studie nakonec zaslali dva architekti. Radomír Grafek z RG architects studio ke škole přistoupil výrazně velkoryseji. Kromě jiného navrhuje nové dílny nebo tělocvičnu, nový by měl být i vstup do školy. Náklady zpracování kompletní projektové dokumentace odhaduje na více než devět milionů korun. Projekt architekta Václava Hájka je o poznání skromnější, úměrně tomu je levnější i projektová dokumentace. Ta by u Hájka měla stát přibližně 2,25 milionu korun.

Než se Varnsdorf do přestavby pustí, prověří demografický vývoj nebo volné kapacity na jiných školách.