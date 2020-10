V dlouhé trvání klasického školního roku nevěřili například manželé Jirsovi. „Dcera nastoupila do první třídy, syn do čtvrté. Jejich učitelé nám už v průběhu září postupně vysvětlovali, jak bude probíhat distanční výuka, pokud by k ní došlo. Tak ve středu začínáme. Naštěstí oba pracujeme z domova, tak jim veškeré náležitosti a kontrolu dokážeme zajistit,“ poznamenal Michal Jirsa.

Nová opatření se dotkla i středních škol. Jejich teoretická výuka se přesunula do virtuálního prostoru už dříve, odborné školy na Děčínsku od dnešního dne museli zrušit i odbornou praxi. Na Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii v Rumburku jsou na on-line výuku připraveni lépe než na jaře. Vzhledem k tomu, že znovuzavedení domácí výuky předpokládali, prvními kroky v září bylo seznámení s jejím fungováním nově nastoupivší žáky. „Pokud to bude jenom trochu možné, naši žáci se na praxi vrátí zpět do nemocnice,“ podotkl ředitel školy Martin Hýbl.

Na Střední zdravotnické škole v Děčíně všem studentům zřídili přístup do aplikace MS Office Teams. V září proběhla dvě školení učitelů, žáci si v hodinách informatiky vyzkoušeli připojení a práci v této aplikaci. „V současné době výuka on-line přes tuto aplikaci funguje bez problémů,“ sdělila ředitelka Martina Černá.

Na domácí výuky jsou o tisíc procent lépe připraveni i na Střední škole řemesel a služeb. Učitelům, kteří neměli k dispozici notebooky, je pořídili. První dva týdny testovali průběh on-line výuky a příští týden startují naostro.

„U řady řemesel praxi nahradit nejde, domácí výuka má efekt nula. Budoucí kadeřnice těžko udělají doma za týden několik účesů,“ vyjádřil se k situaci ředitel Tomáš Daněk.

Distanční výuce není nakloněna ani učitelka Danuška Karrmannová ze základní školy v teplických Proseticích. „Chybí osobní kontakt při výuce nové látky. Na dálku přes počítač nebo samoučivem to ne každý doma pochopí. Zpětné dotazy jsou problém. Není tam potřebná interakce,“ podotkla učitelka. Doma má také děti, kterým se snaží s jejich učivem pomáhat. Ne každý to ale podle ní může takto zvládat. „Navíc to je časově náročné, dostáváme se do skluzu. Až se děti vrátí do škol, nemůžeme učit novou látku, ale musíme probrat znova to, co bylo na distanční výuce,“ dodala pedagožka.

Některé základní školy v Ústeckém kraji zůstávají otevřené. Své děti do deseti let do nich mohou bezplatně umístit lidé pracující v Integrovaném záchranném systému, zdravotnictví, sociálních službách, pedagogičtí pracovníci či lidé pracující u obecní policie. „V Děčíně bude otevřena ZŠ Komenského. Pokud by došlo k naplnění její kapacity, otevře se také ZŠ na Starém Městě. Škola bude v provozu od 6 do 16 hodin, stravování bude zajištěno ve školní jídelně,“ řekl mluvčí města Luděk Stínil.

Provoz školních jídelen obecně není zakázán, musí se ale řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Většina škol je není schopná splnit, proto školní jídelny zavře.

V kraji zůstane otevřeno dvacet základní škol



V Ústeckém kraji zůstane i ve středu 14. října otevřena dvacítka základní škol. Půjde o zařízení, kam budou moci chodit děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž rodiče pracují například v bezpečnostních sborech, zdravotnictví, v hygienických stanicích nebo organizacích poskytujících zdravotní služby. Děti budou moci být ve škole od 6 do 16 hodin, v některých případech i déle.



„Seznam škol Ústecký kraj diskutoval s obcemi s rozšířenou působností a školy na něj byly zařazeny po souhlasu zřizovatele,“ sdělil mluvčí kraje Martin Volf.



Seznam otevřených základní a mateřských škol:



Okres Louny: ZŠ Husova Podbořany, MŠ Hlubanská Podbořany, ZŠ Jižní Žatec, ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše Louny

Okres Teplice: ZŠ Za Chlumem Bílina, Sportovní ZŠ Duchcov, ZŠ Maxe Švabinského Teplice

Okres Most: ZŠ a MŠ Ruská Litvínov, ZŠ Jakuba Arbesa Most

Okres Litoměřice: ZŠ Sady pionýrů Lovosice, ZŠ a MŠ Školní Roudnice nad Labem, ZŠ U Stadionu Litoměřice

Okres Děčín: ZŠ náměstí E. Beneše Varnsdorf, ZŠ Tyršova Rumburk, ZŠ Komenského náměstí Děčín, ZŠ a MŠ Březová Děčín

Okres Chomutov: ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň, ZŠ Školní Chomutov, ZŠ Krátká Klášterec nad Ohří

Okres Ústí nad Labem: ZŠ Vinařská Ústí nad Labem