Stovky nových počítačů by měly koupit ještě letos školy na Děčínsku. Peníze na ně dostanou od ministerstva, které tak chce zajistit povinnou distanční výuku během případného uzavření škol. Nápad ale mnozí považují za nedotažený.

Vyšší stovky tisíc korun by měla od státu získat například děčínská základní škola na Máchově náměstí. Na každého učitele pošle resort školám 20 tisíc korun. Peníze využijí na nákup samotných strojů a jejich softwarové vybavení. „Již dříve jsme pořídili počítače z evropského programu Šablony, ty jsme ale mohli dát jen třídním učitelům. Nyní budeme moci pořídit vybavení i pro další učitele, případně pro asistenty, kteří se také na výuce podílí, a nahradíme vysloužilé počítače,“ popsal ředitel školy Martin Lána.

Vládní nápad považuje za dobrý. Především menší školy totiž často na pořízení takové množství výpočetní techniky nemají dostatek peněz. Vládní projekt počítá s tím, že část peněz bude možné využít na nákup notebooků pro děti, především pro ty z chudých rodin. Případně pro rodiny, kde je více dětí než počítačů. Ministerstvo už ale nepřispěje na internetové připojení. „Bez připojení k síti nemá smysl dětem počítače půjčovat. Bude proto třeba vyřešit, kdo jej zaplatí, jestli to například budou města,“ doplnil Lána.

Podle jeho názoru by mohl fungovat systém podobný tomu u vysoušečů, které město vlastní a v případě potřeby je půjčuje. Stejně tak by mohlo postupovat i v případě datových modemů. Na těch je možné nastavit i to, aby je děti nevyužívaly k přístupu na nevhodné internetové stránky nebo ke hraní online her.

Podle řady odborníků ale může být problém s dostupností odpovídající techniky, stejně jako s její cenou. V téměř jeden okamžik totiž budou školy poptávat asi 60 tisíc notebooků. A to v čase, kdy vrcholí nákup vánočních dárků, mezi kterými nechybí ani počítače.

Projekt na nákup počítačů je součástí plánů na zajištění distanční výuky, která by měla být povinná. S tímto krokem Lána souhlasí. „Bude to motivovat rodiny, které nechaly děti ladem. Málokdy je to totiž problém toho dítěte, ale jeho rodičů,“ uvedl ředitel s tím, že i na jeho škole se s takovými dětmi během jarního přerušení výuky setkali.

Poměrně skeptický je k vládnímu záměru povinné domácí výuky i samotnému nákupu počítačů starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovsku Jan Kolář. „Je možné, že na ministerstvu nemají zpětnou vazbu z regionů. Ale na jaře, kdy učitelé připravovali dětem úkoly i v papírové podobě, si pro ně děti z rodin z nepodnětného prostředí ani nechodily,“ podotkl Kolář.

Jen na škole v Krásné Lípě by se především s ohledem na ekonomickou a sociální situaci v regionu využití počítačů pořízených se státní podporou mohlo týkat desítek dětí. Stejně jako Lána i Kolář vidí problém v absenci zajištění internetového připojení. To, že by jej ze svého rozpočtu hradilo přímo město, si představit neumí. Na krásnolipskou školu totiž nechodí jen děti přímo z Krásné Lípy, ale i z okolních obcí, jako je Rybniště nebo Chřibská, dojíždí tam dokonce i děti z Rumburku.