Zavřete v pátek 25. září školy, vyzval jejich ředitele krátce po svém nástupu do funkce nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. Většina oslovených ředitelů z Děčínska ale na pátek ředitelské volno neplánuje.

Jednou ze škol, kde v pátek děti usednou do školních lavic podle běžného rozvrhu, je základní škola a gymnázium v České Kamenici. „Není důvod v pátek zavřít, v naší škole nemáme žádné problémy s covidem. Vzhledem k tomu, že jsme v loňském školním roce měli skluz, tak je potřeba využít každého dne, kdy budou moci být děti ve škole,“ vysvětlil ředitel českokamenické školy Daniel Preisler s tím, že na své rozhodnutí dostal od rodičů pozitivní reakce. Ředitelské volno využívá tato škola například během maturit. „Všech pět dní, které mohu pro ředitelské volno využít, mám už rozdělené v průběhu roku,“ doplnil Preisler.

Stejně se rozhodla také škola na Máchově náměstí v Děčíně, i zde se budou žáci v pátek učit. „Pokud se rodiče rozhodnou tento den nechat své děti doma, budeme akceptovat omluvenou absenci žáků s odůvodněním: Prevence šíření onemocnění COVID 19,“ uvedlo vzdělávací zařízení na svých webových stránkách.

Výzvu ministra zdravotnictví Prymuly nevyslyšely ani další velké děčínské školy v Bynově, ve Vojanově ulici nebo v Březinách. Volno nebudou mít děti na základní škole ve Šluknově nebo v Benešově nad Ploučnicí.

Učit se bude také na středních školách na Děčínsku. „Dokud je možnost být ve škole a učit, využijeme každý den,“ uvedla ředitelka děčínského gymnázia Lenka Holubcová. Na této střední škole jsou v současnosti v karanténě čtyři třídy, zbytek školy musí dodržovat přísná hygienická pravidla. Všech pět dní ředitelského volna měla už před začátkem školního roku rozdělena střední zemědělská škola v Děčíně Libverdě.

„Na naši školu chodí studenti od Klášterce nad Ohří až po Liberec a přes týden jsou ubytovaní v domově mládeže. Ředitelské volno jsem proto rozložil tak, aby například v případě státního svátku v úterý nemuseli jezdit na jeden den do školy,“ vysvětlil ředitel zemědělské školy Libor Kunte. Na úterý vychází letos 17. listopad, další dva dny ředitelského volna budou mít studenti této střední školy na konci října, kdy je uprostřed týdne státní svátek, na který navazují podzimní prázdniny.

K jednodennímu volnu vyzval krátce po svém nástupu do funkce nový ministr zdravotnictví Roman Prymula. Vzhledem k pondělnímu státnímu svátku by tak vzniklo čtyřdenní volno, které by mělo zpomalit šíření nákazy covidem.