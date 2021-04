„Pětkrát zakroužíme v jedné dírce, pětkrát ve druhé. A tyčinku dáme do testu,“ ukazuje v pondělí ráno třídní učitelka 2. A děčínské základní školy v Březové ulici Pavla Dernerová. Před ní sedí děti po jednom v lavici, s dostatečnými rozestupy. Tedy přesně tak, jak po školách chce metodika ministerstva školství. Pro druháky ze Starého Města je to sice testovací premiéra, všichni ale svůj první samotest zvládli bez problémů. Když testy neodhalily ani jednoho pozitivního školáka, mohli si vyndat učebnice a poprvé po mnoha týdnech se začít společně učit.

Jedním z přibližně 220 žáků školy na Starém Městě, kteří se tento a příští týden rotačně vrátí do lavic, je i čtvrťák Jan Drobúl. „Už jsem se docela dost těšil. Se spolužáky jsme se viděli jen přes internet, škola je mnohem lepší,“ potvrzuje Jan Drobúl, že dětem jejich spolužáci a kamarádi již chyběli. Rozvolnění života mu ale nepřišlo vhod jen po škole. Už ráno měl s sebou kromě školní brašny hokejku, ze školy totiž zamíří rovnou na hokejový trénink. I jejich konání bylo donedávna zakázané a malí sportovci se museli omezit na online tréninky.

Velkou úlevu znamená otevření škol i pro rodiče, kteří se v posledních týdnech museli rychle proměnit i v domácí učitele. „Určitě jsme rádi. A děti taky. Náš kluk nemohl od pátku dospat, jak se těšil. Bylo to dlouhé a hlavně náročné, když člověk chodí do práce a ještě musí učit. Já mám naštěstí tu výhodu, že si mohu práci uspořádat podle svého. I tak to bylo složité, ale musíte to zvládnout,“ říkala před staroměstskou školou Martina Vallová, která do školy přivedla svého druháka. Podle jejích slov bylo učení doma náročné i pro samotné školáky. „Pořád to berou jako domácí prostředí a moc se tam toho nenaučí,“ dodává Vallová.

Právě testování a povinné nošení roušek ve škole vyvolalo mezi rodiči velké vášně, především na sociálních sítích. Ale jak ukazuje návrat dětí do škol, zůstali rodiče jen u rozhořčených reakcí ve virtuálním světě. V tom skutečném drtivá většina rodičů své děti do školy poslala. „Doposud nám napsal jen jeden rodič, který nepošle dítě do školy. Odkazoval se při tom na právní rozbor, který se nedávno objevil na internetu,“ řekl zástupce ředitelky školy v Březové ulici Ondřej Michálek. Rodiče k jejich rozdílnému chování na internetu a ve skutečném životě může vést i to, že pokud by nyní zůstaly děti doma, rodiče by nedostali příspěvek na ošetřování člena rodiny. Přesto absencí bylo první školní den více. Některé děti totiž jsou v karanténě, případně je rodiče omluvili z jiných důvodů.



Děti se v Česku do škol vrátili již v pondělí 12. dubna, jedinou výjimkou bylo právě Děčínsko. V tomto regionu rozhodla hygiena o týdenním odkladu začátku obnovení výuky. Důvodem byla výrazně horší epidemiologická situace než v jiných okresech. Na Šluknovsku se navíc potvrdil výskyt brazilské mutace koronaviru. Po hromadných odběrech, do kterých se na začátku minulého týdne pustila hygiena, se ale další výskyty nepotvrdily. Děti si tak mohly oprášit brašny a začít se domlouvat se spolužáky, v kolik se v pondělí sejdou před školou.