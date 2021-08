Nerozdělovat třídní kolektivy do menších skupin, případně jednotlivé třídy během vyučování nepromíchávat, bude složité především pro menší školy, na malotřídkách by takové opatření bylo téměř nesplnitelné. „V řadě škol to určitě realizovat půjde. Ale v menších, mezi které patříme i my, by to možné zajistit nebylo, nebo jen velmi obtížně. Navíc řada škol si i na menších kolektivech zakládá, je na nich založena jejich filozofie,“ myslí si ředitel roudnické Soukromé podřipské střední školy a středního odborného učiliště Richard Červený.

Podle ředitelky gymnázia v Rumburku na Děčínsku Lenky Lauberové by se takové omezení dotklo například hodin cizích jazyků. „Pokud by k tomu došlo, nebyli bychom schopni zajistit výuku tak plnohodnotně jako nyní. Ale je to zatím jen ve formě doporučení, nikoliv závazného pokynu. Pokud by se to změnilo, museli bychom se samozřejmě přizpůsobit,“ říká ředitelka gymnázia. Problematický také může být požadavek na teplou vodu ve třídách, ve většině škol je do tříd vyvedeno pouze potrubí se studenou vodou. Ta teplá je pak zpravidla na toaletách.

Návrh opatření také řeší také to, jak postupovat u dětí, jejichž rodiče je odmítnou nechat testovat. Podle dokumentu budou muset nosit ve škole nepřetržitě roušky. Jarní podoba opatření, kdy děti nemusely mít ve třídě zakrytá ústa a nos, ale při pohybu na chodbách ano, přišla Lauberové nesmyslná. „Na chodbách se naši studenti sotva minou, kontakt je v řádu vteřin, takže nebezpečí nákazy nehrozilo. Oproti tomu ve třídách seděli celou hodinu bez roušek,“ dodává ředitelka.

Návrh opatření, který dostaly školy, vypracovala společně ministerstva školství a zdravotnictví. „Jsme v kontaktu s řediteli škol, v příštích dnech budeme sbírat jejich podněty a poznámky k materiálu tak, aby mohly být zapracovány do manuálu. Ten, jak jsme avizovali, bude do škol rozeslán v polovině srpna poté, co ministerstvo zdravotnictví vydá potřebná mimořádná opatření,“ říká ministr školství Robert Plaga.

Zda opravdu budou opatření v navržené podobě od začátku září platit ale zatím jisté není. „Myslím, že je to velice předčasné, situace se může ještě rychle změnit,“ doplňuje Richard Červený z roudnické střední školy. Jedinou jistotou tak zatím je počáteční testování žáků a studentů, kteří by na začátku školního roku měli podstoupit nejméně tři kola testování.