Někteří rodiče se obávají, že děti ukrajinských uprchlíků budou do mateřských škol přijímány přednostně, zaberou tak místa dětem z Ústeckého kraje, ty české se tak do školek nedostanou. Není to pravda, jedná se o fámu, odpovídají shodně zástupci měst v regionu. Ukrajinské děti přednost mít nebudou, vyvrací zřizovatelé školek tvrzení části rodičů.

Zápisy jsou letos dvoukolové, děti uprchlíků k nim půjdou až po umístění těch českých.

Zdroj: DeníkMěsta jsou si také vědoma téměř vyčerpané kapacity školek, chystají proto rozšiřování. „Nic takového se neděje a dít nebude. Ukrajinské děti nebudou upřednostňovány, toho se nemusí nikdo bát,“ říká důrazně starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Určitě nebude nikdo upřednostňován,“ přidává se také místostarostka Jirkova Dana Havlátková Jurštaková. Podobně reagovali také v Ústí nad Labem nebo Děčíně.

Zástupci všech měst unisono vyvracejí obavy některých lidí, které se v posledních dnech objevují stále častěji - že děti uprchlíků by mohly ve školkách „předběhnout“ české děti.

„Místa budou. Nikdo se nemusí bát, že by byl někdo upřednostňovaný, všichni budou mít stejné podmínky. Lidé se nemusí obávat, že místa pro jejich děti nebudou,“ ujišťuje lounský starosta Pavel Janda. „Rozhodně to tak není. Přednost mít nebudou,“ potvrdil také žatecký místostarosta Radim Laibl.

Právě kvůli tomu, aby bylo zajištěno přednostní přijetí českých dětí, proběhnou letos zápisy do školek nestandardně dvoukolově. Aktuálně probíhají a ještě nějaký čas budou probíhat zápisy dětí, které v Ústeckém kraji trvale žijí, ty se budou následně do školek umisťovat. Až v červnu poté proběhne doplňovací druhé kolo zápisu, speciálně určené pro ukrajinské děti.

Podle zástupců měst se může stát, že se dítě nedostane do některé konkrétní školky. Přihodit se to může v některých hodně žádaných zařízeních a lokalitách. Nemá to ale podle nich vůbec žádnou spojitost s válkou na Ukrajině a příchodem uprchlíků. Jedná se o dlouhodobý jev způsobený zvýšeným zájmem rodičů o některé školky, poptávka po takových oblíbených zařízeních je někde vyšší, než jakou mohou uspokojit. Místo se ale určitě podle vedení měst najde v jiné školce v blízkém okolí.

Kapacity mateřských škol v Ústeckém kraji byly už před začátkem války téměř vyčerpané. Města tak řeší, jak je navýšit. Rozšiřování školek má pomoci i dlouhodobě. Volných míst ve školkách je dlouhodobě málo po celé republice. „Když byl silný ročník, byly kapacity už na hraně,“ přiznává děčínský radní pro oblast školství Martin Pošta, že města řešila problematiku předškolních dětí už před začátkem konfliktu na Ukrajině.

Se začátkem uprchlické krize musela města rychle reagovat. V Děčíně tak už otevřeli novou školkovou třídu v ZŠ Březová. „Chceme navýšit kapacity ve stávajících školkách, jsme případně také připraveni zřídit další dětské skupiny,“ představuje děčínský plán tamní radní.

„Volné kapacity byly už před začátkem války jen v jednotkách míst. Do deseti. Míst ve školkách je všude málo, řešili jsme rozšíření našich kapacit už předtím,“ uvedl lounský starosta Pavel Janda.

Pomáhají skupiny

Děti uprchlíků často míří do nových dětských nebo adaptačních skupin. „Velmi rychle jsme zřídili dětskou adaptační skupinu v naší Klub(ovně) Luna, kde se o děti starají kvalifikovaní lidé. Brzy se zvýší její kapacita. Připravujeme stěhování do větších prostor do Fügnerovy ulice, do přízemí budovy pečovatelské služby,“ pokračuje Janda. „Pokud ani to nebude stačit, budeme hledat další řešení. Už před vypuknutím současné situace jsme se tím zabývali, připravujeme dlouhodobě navýšení kapacity našich stávajících školek, případně připravíme další místa, budeme hledat další vhodné prostory,“ ujišťuje lounský starosta.

V Kadani funguje pro děti uprchlíků dětská skupina v domě dětí a mládeže, ve školkách tam měli před začátkem konfliktu volných zhruba 20 míst. V případě potřeby jsou připraveni zřídit další skupinu. V Jirkově funguje skupina v tamním Paraplíčku.

Také v krajské metropoli chystají rozšiřování školek. „Máme v našich mateřských školách volné řádově nižší desítky míst. Stejně jako jinde v republice to řešíme. Potýkáme se hlavně s prostorem. Ukrajinské děti se do školek snažíme postupně umisťovat, vzniklo také několik dětských skupin, další se snažíme postupně aktivovat,“ říká ústecký radní zodpovědný za oblast školství Michal Ševcovic. „Chystáme v jeslích a v jedné z mateřských škol otevřít dvě zcela nové třídy, kapacita by se měla zvýšit celkově o 50 dětí,“ myslí podle Ševcovice i v Ústí na navyšování kapacity školek.

Celkové počty ukrajinských dětí, které nastoupí do školek u nás, jsou zatím neznámé. Zástupci měst je zjistí teprve až po červnových zápisech. „Poté teprve uvidíme, kolik míst bude ještě potřeba a budeme případně hledat další rezervy,“ dodává ústecký radní Michal Ševcovic.