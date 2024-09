Jitka Vepřovská dnes 15:43

Mateřská škola ve varnsdorfské Západní ulici má velkou šanci stát se Stavbou roku. Do prestižní soutěže budovu přihlásilo město Varnsdorf, ta dokonce postoupila do finále a o tom, že by mohla ovládnout pomyslné stupně vítězů, mluví i vysoký počet hlasů, který se jí doposud podařilo získat.