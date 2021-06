Škola i v létě. Do lavic na Děčínsku může usednout téměř 350 dětí

Za poslední rok strávila většina školáků více času u obrazovek počítačů než v lavicích. Pro velkou část z nich by mohl mít roční výpadek běžné výuky celoživotní následky. Ministerstvo školství se proto rozhodlo podpořit doučovací kempy, na které pošle 270 milionů korun. Jen v Ústeckém kraji se uskuteční desítky turnusů, na kterých budou moci děti dohánět to, co kvůli covidu zameškaly.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jakub Omelka

Například v Děčíně bude moci jít o prázdninách do školy téměř 350 dětí. Díky podpoře ministerstva, které do Děčína pošle na letní kempy více než milion korun, se uskuteční na devíti základních školách dohromady 23 turnusů, na každý z nich má dorazit nejméně 15 dětí. Jejich kapacita se plní už nyní. „Na naší škole máme kapacitu pro 60 dětí, 40 míst je už obsazených. Budeme ještě oslovovat rodiny, jejichž děti jsou slabší,“ říká ředitel děčínské ZŠ na Máchově náměstí Martin Lána. O dotaci na kemp nemohly žádat samotné školy. Na Máchově náměstí tak pro pořádání doučování využili spolek přátel školy, který projekt zastřešuje i pro ostatní děčínské ŽŠ. Pro děti bude připravené také stravování: dopolední i odpolední svačina a oběd. Účast je pro děti bezplatná. Při soustředění, které má dětem pomoci se připravit na další školní rok, budou žáci rozděleni do dvou skupin podle věku. Během týdenní výuky se zaměří na cizí jazyky, čtenářskou a matematickou gramotnost, přírodní a kulturní základ nebo podporu učení jako takového. „Každá škola si může vybrat to, co je pro ni důležité. Někdo může dát důraz na zeměpis, někdo zase na češtinu,“ popisuje Lána. Kromě toho se ale žáci budou věnovat také pohybu na čerstvém vzduchu, kdy si budou zlepšovat kondici. Během této části budou poznávat části Děčína, budou se věnovat i výtvarné výchově v přírodě. „Je skvělé, že se podaří zábavnou formou dohnat rok distanční výuky. Hlavně se ale děti socializují,“ připomíná náměstek děčínského primátora Martin Pošta. Primář Jan Rejholec: Robotické operace posunuly medicínu o level výš Přečíst článek › Do letního projektu se pustí také v Mostě, kde se zapojí osm škol. „Šest z nich bude spolupracovat se vzdělávacím centrem Genesia, další s Asociací školních sportovních klubů,“ upřesňuje mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Podle jejích slov se děti na kempy rychle hlásí. Oproti tomu v Teplicích se do ministerského projektu podle mluvčího magistrátu Robina Röhricha nezapojí. Na Šluknovsku si letní doučování vzal na starosti Schrödingerův institut. „Naplánovali jsme to pro 200 dětí, už nyní máme plnou kapacitu,“ líčí ředitelka institutu Gabriela Doušová. Dětem se zde věnují dlouhodobě, stejně tak doučování, které pořádají o prázdninách. „Letos jsme využili toho, že můžeme mít příspěvek ministerstva,“ dodává Doušová. Institut se letos oproti minulým letům více orientuje kvůli covidové situaci na příměstské tábory, u těch pobytových totiž nebyla jistota, že se budou moci uskutečnit. Právě v rámci příměstských táborů se budou na Šluknovsku doučovací kempy konat. Dotační program na doučovací tábory vyhlásilo ministerstvo školství letos na jaře. Původně v něm bylo 100 milionů, což mělo stačit pro přibližně 33 tisíc dětí. Již v době vyhlášení ale bylo zřejmé, že tato částka nebude stačit. Později proto byla navýšena o dalších 170 milionů a kempy by tak měly zasáhnout zhruba 100 tisíc dětí. Podle zjištění školní inspekce se okolo 10 tisíc dětí během uzávěry škol vůbec nezapojilo do distanční výuky. Dalších 50 tisíc se účastnilo pouze off-line, pro distanční výuku prostřednictvím internetu totiž neměly dostatečné vybavení.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu