Nejprve studentem a později i deset let učitelem byl na Libverdě Josef Krško z Děčína. „Budovali jsme tady botanickou zahradu. Tehdy tady byla spousta dětí, bylo nás třicet v jednom ročníku. Měli jsme tehdy dokonce vlastní kapelu, se kterou jsme hráli na Střelnici,“ vzpomíná na svá studentská léta.

Studovat na škole začal na začátku 60. let, následně zamířil na vysokou školu, odkud zamířil do zemědělství. Jeho cesta pak vedla zpět na Libverdu. „Pocházím ze zemědělství a jako nejstarší jsem měl do zemědělství nastoupit. Nejprve jsem byl rok na učilišti ve Šluknově, kde jsem získal praktické návyky, a následně jsem udělal přijímačky na Libverdu,“ vysvětluje Josef Krško, proč se rozhodl pro studium na Libverdě.

V době, kdy on byl studentem zemědělské školy, na ní začala učit Eva Eflerová, která na tuto školu zamířila jako mladá inženýrka. Věrná jí zůstala až do roku 2005. „Škola byla tehdy především zahradnická a zemědělské obory zde teprve začínaly. Já jsem dostala třetí ročník maturitního ročníku. První maturanti nastoupili v roce 1962. Nebyly tu žádné laboratoře, s žáky jsme si mnohdy museli vyrábět pomůcky,“ přibližuje své začátky na Libverdě Eva Eflerová, pro kterou je tato škola srdeční záležitostí. „Absolventům je třeba 70 a pořád se scházejí. Minulý týden mi spousta z nich volala, jestli se uvidíme na oslavách. Libverda byla jako rodina,“ říká bývalá učitelka z Libverdy.

Zemědělská škola přivítala své první studenty v listopadu 1850, kdy ji založili tehdejší majitelé děčínského panství, Thunové. Ještě o šest let dříve v Podmoklech vznikla škola pro čeledíny. Na Libverdě se pak zaměřili na hospodáře a zemědělské odborníky. Dnes je nejstarší nepřetržitě fungující školou svého druhu v Česku. „Když škola začínala, tak hrabě František věděl, Adam Emanuel Kommers byl tím správným člověkem. Na naši školu v té době chodili nejvýznamnější lidé. Své děti sem dávaly významné šlechtické rody,“ připomíná dávné začátky libverdské školy její dnešní ředitel Libor Kunte. V dobách své největší slávy mohli její absolventi získat dokonce titul inženýra, v roce 1900 byla povýšena na Královskou českou hospodářskou akademii.

Škola měla mnohokrát namále. Když Kunte nastupoval do jejího čela před 22 lety, měla 140 studentů, na školním statku byl dluh šest milionů korun, školní budovy byly ve velmi špatném stavu a zcela vážně se uvažovalo o jejím zrušení. Dnes na ní studuje v učebních i maturitních oborech v moderních prostorech více než 300 mladých lidí. „Když jsme měli málo studentů, tak jsme obcházeli školy a vyprávěli jsme jim o Libverdě. Na jedné základní škole byl ředitelem náš absolvent a já jsem mohla říkat: Vidíte, i váš pan ředitel je Libverďák. Tím jsme překlenuli období, kdy nebyl dostatečný zájem,“ vzpomíná Eva Eflerová na doby, kdy se škola potýkala s menším zájmem dětí.

Úspěch Libverdy v posledních letech si pochvalují i zemědělci. „Na Děčínsku jsou historicky spíše malé farmy, je jich zde mnohem více než v zemědělsky významnějších regionech. Absolventi Libverdy jsou často právě z řad farmářských rodin a pak pokračují v rodinné tradici,“ říká zemědělec z Františkova nad Ploučnicí Radek Vonka s tím, že uplatnění nacházejí zdejší absolventi i ve velkých firmách v živočišné i rostlinné výrobě.