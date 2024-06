Nepřehlédnutelný dům na Vilsnické ulici je už na první pohled školní budovou, vzdělávání se zde věnovaly nejmenší děti dlouhé desítky let. V 90. letech zde dokonce byla jazyková škola. Na přelomu století ale zanikla a dům byl přestavěn na holobyty, v posledních letech je pak prázdný a stále více chátrá.

Novou smysluplnou náplň by mu mohlo dát vybudování domova se zvláštním režimem. „O prodej tohoto objektu dlouhodobě usilujeme. Vystřídalo se tam několik zájemců o nejrůznější využití od restartu školského zařízení až po ty, kteří by zde chtěli provozovat dům se zvláštním režimem. Jsme rádi, že zájemce je schopen DZR naprojektovat tak, aby mu to ekonomicky vycházelo,“ řekla při jednání zastupitelstva náměstkyně primátora Anna Lehká, která má na starosti i sociální oblast.

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili přímý prodej společnosti Zero Finance z Prahy, která za bývalou školu a přilehlé pozemky nabídla 10,5 milionu korun, tedy o milion více, než kolik činí pět let starý posudek.

Společnost, která provozuje DZR například v Telči, má nyní půl roku na to, aby připravila architektonickou studii proveditelnosti celého projektu. Vzniknout by v něm mohlo několik desítek lůžek pro lidi trpící demencemi.

Kritika ze strany opozice

Opozice kritizovala především způsob předložení materiálu pouhých 24 hodin před jednáním. Podle zastupitele za ODS Martina Kubše by vhodnější než přímý prodej bylo nabídnout objekt na trhu tak, aby město získalo co největší prostředky. Pirátský zastupitel Petr Zdobinský považuje za nešťastný současný prodej přilehlých pozemků, na kterých podle jeho názoru mohl vzniknout bytový dům.

O bývalou školu v Chrochvicích se ucházela ještě firma Swissotel, dokonce nabídla i vyšší částku. Město se ji ale rozhodlo vyřadit z okruhu možných zájemců. „Tato firma zde chtěla vybudovat byty pro mladé, to by podle mne nebylo úplně vhodné. Město si toto už vyzkoušelo, v této lokalitě došlo ke zhoršení bezpečnosti,“ vysvětlovala Lehká zastupitelům, proč rada upřednostnila Zero Finance.

Společnost Swissotel z Harrachova patří otci podnikatele Tomáše Horáčka. Ten byl před třemi lety odsouzen za korupci ve Fakultní nemocnici Bulovka. Po odsouhlasení dohody o vině a trestu byl odsouzen k šesti měsícům nepodmíněně, tento trest si odpykal během vazby. Kromě toho byl odsouzen k zaplacení pětimilionového peněžitého trestu a měl uhradit nemocnici škodu ve výši 600 tisíc korun.

„Byl sjednán s ohledem na skutečnost, že obviněný uzavřel se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, což samo o sobě umožňuje uložení trestu pod spodní hranicí trestní sazby, ale zejména proto, že jsem v jeho případě shledal podmínky pro označení jeho osoby jako osoby spolupracujícího obviněného,“ řekl v roce 2021 pro server iRozhlas státní zástupce Zdeněk Matula.Problematické bylo také Horáčkovo podnikání v sociální oblasti, kde provozoval společnost První chráněná dílna.

Další domov bude na Kamenické

Zamýšlený chrochvický domov se zvláštním režimem není jediný, který v Děčíně vznikne. Radnice před časem začala přebudovávat bývalý hotel v Křešicích na domov se zvláštním režimem.

Během stavby za více než 100 milionů korun se ale rozhodla v této okrajové části vybudovat běžný domov seniorů, do kterého by se měli přestěhovat i klienti z domova na Kamenické ulici. Ten dnes částečně slouží jako domov seniorů a částečně jako domov se zvláštním režimem. Po akci kulový blesk by pak na Kamenické měl být pouze DZR.