Pro skautského vedoucího Jana Janoucha je letošní rozvážení Betlémského světla jubilejním. "Jedu se světlem již popatnácté," svěřil se při přestupu na vlak do České Lípy Janouch. Již během soboty si mohli zájemci připálit Betlémské světlo na nádražích, přes která vlaky se skauty projížděly. Ti děčínští se vydali osobním vlakem přes Benešov nad Ploučnicí nebo Františkov nad Ploučnicí do České Lípy, odtud zamířili na Jedlovou a zpět do Děčína.