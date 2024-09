Česká dezinformační a konspirační scéna si nenechala ujít příležitost a začala zpochybňovat nebezpečí povodní. A to i v době, kdy Moravu už ničily obrovské přívaly vody a byli první pohřešovaní. Jedním z těch, kteří se v rámci politického boje pustili do zpochybňování nebezpečí, je i litoměřický kandidát na senátora za Stačilo!, bývalý děčínský náměstek primátora za ANO a bývalý šéf Ředitelství vodních cest Jan Skalický.

Skalický, který v minulosti vystupoval na proruských demonstracích, si v rámci předvolebního boje nenechal ujít příležitost, aby obvinil vládu z manipulace. „Vidíme velkou vodu, klapky ještě nejsou sklopené, čili pořád vidíme jez. Čili já se ptám: je tohle opravdu velká voda, která musí zavřít výstavy, zavřít akce? Lidé zůstávají doma a mají být v trvalém tlaku, v trvalé panice,“ říká Skalický ve videu, které natočil u zdymadla na ústeckém Střekově.

Zcela přitom ignoroval, že například Zahrada Čech byla zrušena kvůli náporům větru, nikoliv vody. Stejně jako byly zavřené zoologické zahrady v Ústeckém kraji kvůli větru, nikoliv kvůli povodním. Například ta děčínská stojí více než sto metrů nad hladinou Labe.

Video zveřejnil v sobotu 14. září krátce po 17. hodině. Tedy v době, kdy na Moravě již pohřešovali čtyři lidi, které vzala velká voda. Ve stejné době se už vědělo o nezbytnosti evakuace tisíců lidí především z Opavy a okolí. Bohumínská nemocnice byla v tu dobu vyklizená, stejné jako byl zastaven provoz v místní chemičce.

Na sever Čech se pak valila velká voda z Krkonoš, kde páchá velké škody již několik dní. Stejně tak z jižních Čech. Podle nejnovějších prognóz by voda měla vystoupat nad osm metrů na ústeckém vodočtu.

Oproti předchozím povodním Český hydrometeorologický ústav varoval s několikadenním předstihem. Kromě jiného mu to umožnila nesrovnatelně výkonnější technika, než jaká byla k dispozici při předchozích velkých povodních v letech 1997, 2002 a 2013.

Brzké varování Skalický v náznacích vydává za snahu manipulovat s volbami, které se budou konat o víkendu. „Teď před volbami, ano, je tu velká voda, ale je to taková velká voda, aby lidé přemýšleli jen o katastrofách? Aby nemohla být kontaktní kampaň? A aby volby prošly v takovém krizovém stavu. Je to opravdu krizový stav? To nám ukážou následující dny. V dnešní době ale nemůžeme vyloučit ani to, že se vládě povodně náramně hodí, aby ukázali svou připravenost ve žlutých pláštěnkách a hlavně, aby se lidé báli,“ říká ve videu kandidát na senátora Skalický.

Není to přitom poprvé, kdy zpochybňuje volby, v minulosti se podobně choval například u prezidentských voleb, ve kterých vyhrál Petr Pavel. Skalického tehdy udivilo, nakolik si jsou podobné výsledky v několika zemích, ačkoliv si příliš podobné nebyly.