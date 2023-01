Děčínští radní předložili na čtvrtečním jednání zastupitelstva materiál týkající se nabytí dvou továrních areálů v Bynově a Dolním Oldřichově do majetku města. Opozice vedení města vyčítala, že náš právní řád něco jako nabytí nezná nebo že město neví, co by s koupenými areály dělalo. Následná debata mezi náměstkem pro rozvoj Skalickým a opozicí se značně vyhrotila.