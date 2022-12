O historky ovšem také nebývá nouze. Policisté například vzpomínají, jak čekali na Nový rok na technika u ohořelého automobilu. Přitom sledovali podnapilou ženu, jak si to „šněrovala“ po chodníku domů. Najednou ale narazila hlavou do dopravní značky a sesunula se k zemi. Když k ní policisté přiběhli, žena začala při spatření uniforem vysvětlovat, že ji přepadli, praštili do hlavy a okradli o peníze. Marně se jí snažili vysvětlit, že celou situaci viděli a vše bylo jinak. Nakonec ji naložili a odvezli domů.