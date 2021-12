Například v minipivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě žádnou organizovanou oslavu nepřipravují, zavírat by měli ve 23 hodin. Počítají ale s tím, že se jim zavíračka protáhne. „Máme v penzionu ubytovaných dvanáct hostů, takže tomu necháme volný průběh. Ale do plánovaných oslav jsme se nepouštěli,“ řekl spolumajitel Falkenštejnu Jan Srb. I v tomto pivovaru pocítili v porovnání s předcovidovou dobou velmi výrazný propad tržeb. „Jsme na 75 až 80 procentech tržeb. Pokud do toho promítneme zvýšení cen, tak je návštěvnost přibližně na dvou třetinách při porovnání s koncem roku 2019,“ dodal Srb.