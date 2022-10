„Je to místo, kde je poměrně často hodně vážných dopravních nehod, mnohdy tragických. Většinou to jsou lidé, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo drog. Takové lidi nechcete potkávat na ulici,“ řekl velitel rumburských dobrovolných hasičů Rudolf Seidl.

Právě jeho jednotka k těmto nehodám mezi Rumburkem a Šluknovem vyjíždí, je určena k vyprošťování u dopravních nehod. V tom bodují i v celostátních soutěžích. V paměti Seidla utkvěla například loňská nehoda, při které zemřela malá holčička a její maminka následně podlehla zraněním v nemocnici. „Řidiči se musí chovat navzájem k sobě ohleduplně a ne jako zvířata. Každý může udělat chybu, tak mu přibrzdím, uhnu. Lidi se ale dneska chovají jako hulváti,“ dodal Seidl, který je u hasičů od roku 1978.

Nový povrch

Krajská Správa a údržba silnic, pod kterou tato velmi riziková silnice spadá, podle krajské mluvčí Magdalény Fraňkové žádné zásadnější změny neplánuje. „Silnice má poměrně nový povrch včetně dopravního značení. SÚS Ústeckého kraje pravidelně ve spolupráci s policií vyhodnocuje nehodová místa a úseky v celém kraji a tyto lokality se ve spolupráci s projektanty snaží řešit,“ uvedla Fraňková.

Silnice mezi Šluknovem a Rumburkem připomíná alej křížků, další dva přibydou

Drobných změn se přeci jen silnice dočkala. Na jednom z rizikovějších míst byl před několika dny položen speciální protismykový povrch, který výrazně zvyšuje přilnavost k vozovce. „Obdobných akcí chce SÚS udělat v letošním roce sedm v celkové hodnotě zhruba 15 milionů korun. Bohužel ani takovéto úpravy nedokáží zabránit dalším nehodám,“ doplnila Fraňková.

Podle dopravního experta Jana Pechouta je nejdůležitější prevence. „Úplně nejjednodušší je umístit značku upozorňující na úsek častých vážných dopravních nehod. Případně šipky zvýrazňující zatáčky. Na druhou stranu zde jezdí často místní, kteří si na ty značky zvyknou,“ poznamenal Pechout.

Pomoci by mohly radary

Určitým řešením by mohla být také svodidla. Ta není ale možné vést v celém desetikilometrovém úseku, i kvůli blízkosti stromů u silnice, kde by nebylo dostatečné místo pro jejich umístění. „Snížit výrazně rychlost v celém úseku také není příliš možné. Pomoci by ale mohly radary upozorňující na překračování nejvyšší povolené rychlosti, které známe především z obcí,“ nabídl další možné a přitom relativně levné řešení dopravní expert.

Zatím poslední tragická nehoda se stala mezi Rumburkem a Šluknovem 25. září, kdy nedaleko Valdeku zemřeli dva mladí lidé. Křížky je ale lemovaná celá silnice spojující východní a západní část Šluknovského výběžku. Jen mezi Rumburkem a Šluknovem na přibližně deseti kilometrech zemřelo podle policejního webu od roku 2010 devět lidí. Dalších patnáct lidí se při nehodách těžce zranilo. Oproti tomu na navazujícím úseku do Dolní Poustevny v této době nikdo nezemřel, vážné zranění utrpělo šest účastníků dopravních nehod.