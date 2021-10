Na rekonstrukce silnic se chce kraj zaměřit i v příštím roce, kdy do nich plánuje investovat mezi jednou a dvěma miliardami korun. „Přesná částka bude záležet na vypsaných dotačních titulech z Evropské unie a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedna miliarda je ale spodní hranice, pod kterou bychom nechtěli jít,“ dodal krajský radní pro finance Jan Růžička.

Výhrady k dokončené rekonstrukci má starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Jedním z míst, se kterým není spokojen, je křižovatka nedaleko Křinického náměstí, kde nejsou dobré rozhledové poměry. „Při přípravě projektu jsme požadovali, aby se vyřešila místa kritická z pohledu bezpečnosti provozu. K našim podnětům bohužel nebylo přihlédnuto a zůstala tam tak místa, kde se auta musí při vyhýbání zastavit,“ říká krásnolipský starosta a zároveň předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska s tím, že se ale za posledních osm let stav silnic na Šluknovsku výrazně zlepšil. V tomto regionu přitom dříve patřily pozemní komunikace k nejhorším v kraji, dnes jsou téměř všechny hlavní silnice již opravené.

„Rekonstrukce části silnice z Krásné Lípy do Velkého Šenova, která slouží dopravě ve Šluknovském výběžku, zahrnovala kompletní opravu povrchu vozovky v délce 16 km. Součástí byla také rekonstrukce stávajících 21 silničních propustků, 8 mostů, opěrných zdí a odvodnění komunikace,“ popsala opravu mluvčí firmy Eurovia CS Iveta Štočková. Právě Eurovia tendr na rekonstrukci vyhrála, kraj zaplatil za opravu 247 milionů korun. Většinu nákladů zaplatila Evropská unie, přispěl i stát. Z krajského rozpočtu šlo 20,5 milionu korun.

V Krásné Lípě otevřeli opravenou silnici do Velkého Šenova. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Tři stavební sezony trvalo dokončení šestnáctikilometrové silnice mezi Krásnou Lípou a Velkým Šenovem. Stavbu za témě 250 milionů korun se podařilo dokončit dva roky od zahájení na konci září, místní ale s výsledkem rekonstrukce úplně spokojení nejsou. Vyčítají jí polovičatost, kdy kraj neodstranil některá problematická místa, ačkoliv jej na to upozorňovali.

