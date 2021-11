Trasovat, vyhlašovat karantény a izolace nebo pomáhat školám při hromadném výskytu covidu. Na hygieniky se v posledním roce a půl valí obrovské množství práce. K tomu ještě zajišťují svou běžnou agendu. Nyní se ale musí vyrovnat s dalším nečekaným náporem. Se stovkami e-mailů s dotazy. „Tazatelé se ptají na to, kolik jsme provedli kontrol, kolik jsme rozdali pokut nebo kolika lidem, případně kolika dětem jsme nařídili karantény,“ popisuje nejčastější dotazy krajská hygienička Lenka Šimůnková s tím, že mnohdy chtějí tazatelé údaje od začátku roku. Od úterý 9. listopadu do čtvrtka 11. listopadu jich dorazilo na čtyři stovky. Postupem času se rozšiřuje i záběr dotazů. Lidé se ptají například na to, kolik hygiena spotřebovala pohonných hmot nebo zda využívá elektromobily.

Šikana jako reakce na kontroly

Za tisíci e-mailů na hygienické stanice v celé České republice stojí iniciativa Zlatý špendlík Daniela Landy. Ta na svém webu vyzývá k zahlcení hygienických stanic a nepokrytě přiznává, že se jedná o šikanu.

Podle vyjádření na webu se má jednat o reakci na kontroly dodržování mimořádných opatření v restauracích nebo kinech, která jsou podle autorů výzvy protiústavní. „Prosíme tedy každého z vás, aby se, klidně i opakovaně, dotazoval KHS na aktuálně probíhající kontroly. Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás bude pro naše občany jistě užitečnější než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků. Píchněme do nich jako špendlík, ať to také cítí,“ uvedl Zlatý špendlík ve své výzvě. Zároveň připojil adresy podatelen jednotlivých krajských hygien a vzor žádosti o poskytnutí informace.

Všechny dotazy na hygieny posílají tazatelé podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Hygienici mají pouze patnáct dní na to, aby na stovky velmi podobných žádostí jednotlivě odpověděli. Kromě toho musí pořídit i záznam o pořizování odpovědí.

„Většinou chtějí odpověď v písemné formě, takže jim ji musíme poslat poštou. Pro nás to znamená vyčlenit několik lidí na několik dní jen na sepisování odpovědí,“ přibližuje komplikace Lenka Šimůnková.

Podle odborníka na informační právo a autora zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřicha Kužílka by se mohlo jednat o zneužití práva. V takovém případě by hygienické stanice mohly žádosti i zamítat. I tak se ale těmto žádostem ale bude muset nějaký pracovník hygieny věnovat, žádost o informaci totiž zcela bez reakce zůstat nemůže. „Muselo by se prokázat, že jde o koordinovanou akci, což by nemělo být problém. Pokud by takový dotaz poslal jeden člověk, tak žádanou informaci musí dostat. Jde v tomto případě o souhru a kontext, že je to využito pro přetížení hygien,“ říká Kužílek. Důkazem pro souhru by mohla být právě výzva na webu Zlatého špendlíku.

S kybernetickým útokem se musel vyrovnat také Zlatý špendlík. Ve středu 10. listopadu večer na něj totiž někdo neznámý zaútočil pomoci DDoS, při kterém dojde k přehlcení webu požadavky na přístup a ten následně spadne.