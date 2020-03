Zatímco díky populární show veřejnoprávní televize a dostatku mouky v domácnostech celá země už několik týdnů peče, nyní se nově vrhla také na další domácí kutění. V rámci obrovské vlny solidarity totiž začali lidé z celé země šít pro nemocnice nebo nejrůznější domovy roušky, kterých se v České republice kriticky nedostává. Zastupují tak svým nadšením stát, který není schopen jejich dodávky zajistit.

Jen na Děčínsku takto pomáhají především zdravotníkům nejméně desítky lidí. Jedním z těch, kdo se do šití roušek pustil, je i Barbora Jedličková z Děčína. „Paniky je hodně a myslím, ze nějaká soudržnost a podpora je na místě. Ať lidi trochu změní energii,“ vysvětluje, proč začala se šitím ochranných pomůcek právě nyní.

Stejně jako většina dalších dobrovolníků se i Jedličková teprve učí roušky šít. S každou další jí ale práce jde více a více od ruky. Své hotové výrobky plánuje věnovat nemocnici, případně jinému zařízení, které by o ně mělo zájem. Návod na jejich ušití si může najít kdokoliv, například na webu Deníku, a rozšířit tak řady lidí ochotných pomoci druhým.

Na výrobu roušek je potřeba stoprocentní bavlna, aby je bylo možné vyvářet. Na ochranu obličeje se tak proměňuje například nepoužívané povlečení nebo látky, které lidé mají doma. Díky tomu mají roušky neopakovatelný design a každá je originálem.

První várku hotových roušek dostali také ve Varnsdorfu, kde poslouží v místní nemocnici. „Zapojilo se pět nebo šest maminek od malých dětí. Šijí od neděle. Dneska jsme nakoupili látky, které jsme mohli pořídit díky darům,“ řekl varnsdorfský starokatolický farář a starosta Roland Solloch. V tamní nemocnici podle informací od jejího vedení nemají k dispozici žádné ochranné pomůcky. Každá rouška jim proto přijde vhod. Špitál se totiž zaměřuje především na péči o seniory, velkou jeho část zabírá léčebna dlouhodobě nemocných.

Dobrovolníci v některých obcích pomáhají také s rozvážením potravin. „Je to cílené na lidi nad 65 let a lidi v karanténě, případně dalším. Jedná se o zajištění potravin, drogerie, hygienických prostředků a léků,“ řekl starosta Jiříkova Michal Maják s tím, že o rozvoz se budou starat dobrovolní hasiči. Lidé si objednají, co konkrétně potřebují přivézt, a při převzetí nákup hotově zaplatí.

V Krásné Lípě město potřebným zajistí podle starosty Jana Koláře nejen nákupy, ale také například obědy ze školní jídelny.

Pozadu nezůstávají ani varnsdorfští skauti. Ti mohou pomáhat na základě výjimky z karantény, kterou vláda udělila pro dobrovolnickou činnost. „Kdokoliv si zavolá, co bude potřebovat. Nejprve si k lidem dojdeme pro seznam a peníze, protože nemáme šanci financovat všechny nákupy ze svého,“ popsala vedoucí varnsdorfských skautů Romana Cupalová s tím, že se pokusí domluvit s lékaři, aby posílali na skautské telefony e-recepty.