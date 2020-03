Vláda povolila výjimku, vyjet mohou lodníci, kteří se naloďují v přístavech v Německu nebo Nizozemsku. Neplatí pro ně limit pro výkon práce do 100 km od hranic.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Karel Pech

Stovkám šífáků se ulevilo. Podle původních výkladů Ministerstva vnitra totiž platila výjimka ze zákazu překročení státních hranic pouze pro posádky jedoucí přímo na lodích. Po víkendu ale ministerstvo svůj výklad změnilo a do Německa tak mohou vyjet i lodníci, kteří se naloďují v přístavech v Německu nebo Nizozemsku. Neplatí tak pro ně limit pro výkon práce do 100 kilometrů od hranic. Společně s nimi mohou do Německa vycestovat také řidiči, kteří je vezou na místo určení. Všichni ale musí mít potvrzení, na jehož základě je možné výjimku udělit.