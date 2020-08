Piráti kandidující v krajských volbách v Ústeckém kraji oznámili na Facebooku, že v Děčíně nainstalovali trojstěnnou reklamu a po několika minutách ji někdo shodil.

Povalení Piráti | Foto: facebook Pirátů

„Aby se to neopakovalo, dali jsme plachty naležato! Ne, že ji někdo zase naschvál postaví! To už by nás opravdu namíchlo!“ uvedli Piráti na sociální síti.