/FOTO, VIDEO/ Poslední velkou akci na základní škole mají za sebou deváťáci ze školy ve Vojanově ulici v Děčíně. V pátek 16. června se rozloučili se školou na již tradičním plese školy, na kterém nemohlo chybět ani šerpování. O to se postaral společně s ředitelem školy Karlem Rajchlem také herec Zdeněk Godla.

Deváťáci z Vojanovy ulice se základní školou rozloučili na plese. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Deváťáci se rozloučili se svými učiteli a poděkovali rodičům a spolužákům za devět let školní docházky již čtvrtý rok po sobě. „Chceme ukázat, že lze naprosto v pohodě soužít a mít symbiózu menšina s většinou,“ vysvětlil ředitel základní školy Karel Rajchl.

Jeho škola se také zapojila do velkého projektu pro školy ve vyloučených lokalitách nebo školy se sociálně znevýhodněnými žáky. Takových žáků má škola ve Vojanově ulici přibližně polovinu. Proto vedení školy napadlo pozvat na ples někoho, kdo se ze sociálně znevýhodněného prostředí vyšplhal vysoko. Volba pak padla na známého herce Zdeňka Godlu, který na plese deváťáky ošerpoval. Snažil se je také varovat před cestou, kterou se jako mladý vydal on a která mu přinesla jen řadu problémů. „Poslouchejte své rodiče, poslouchejte své učitele. A snažte se to někam dotáhnout. Vím, jaké to je, když to neděláte. Není to ani trochu dobré,“ řekl deváťákům před šerpováním.

Sám si prošel nejen nezaměstnaností, ale i finančními problémy, které vyústily až exekucemi.

FOTO: Nové hřiště v lesoparku Kvádrberk už slouží dětem. Rušili ho kvůli tunelu

Ještě před samotným šerpováním se deváťáci předvedli při předtančení, které se neslo v duchu podtitulu letošního strašidelného plesu. Na parket tak vyšly téměř dvě desítky neživých, tančících například na Thriller Michaela Jacksona.

Společné si, již se šerpami na hrudi, zazpívali několik písniček od českých přes italské až po ukrajinské.

Na přípravě plesu se podíleli samotní žáci. „Museli jsme nachystat dekorace, soutěže, program. Například sál jsme nazdobili pavouky a pavučinami,“ popsali deváťáci Anděla Břeňková a Pavel Klimt.