Od 1. dubna musí řidiči mířící z Děčína na Českou Lípu přes Benešov nad Ploučnicí počítat s dalšími komplikacemi.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Na území Děčína čekají řidiče tři úseky, kde bude střídavý jednosměrný provoz řízený semafory. Hned na začátku dubna začne oprava mostku za odbočkou k pražírně kávy a rekonstrukce opěrných zdí za odbočkou do Březin. Tato omezení budou platit až do konce října. Od 7. dubna do 30. června pak bude v několika etapách částečně uzavřena Benešovská ulice od sjezdu z Nového mostu po křižovatku s Folknářskou ulicí.