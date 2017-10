Semafor, kam se podíváš. Řidiči mířící do Ústí nebo Hřenska musejí být trpěliví

Děčín /FOTO/ – Řidiči v Děčíně zuří. Dopravu totiž komplikují další rozkopané silnice. Tentokrát se musí obrnit trpělivostí lidé mířící z Děčína do Ústí nad Labem nebo opačně, hned tři semafory pak potkají i na cestě přes Loubí do Hřenska.

Na silnici z Ústí nad Labem do Děčína probíhá rekonstrukce již dva týdny.Foto: Deník / Pech Karel

Do oprav tahů se pustilo Ředitelství silnic a dálnic kvůli jejich špatnému stavu. Podle místních to ale skončilo frézováním a dlouho se nic nedělo. Přestože je tah na Ústí nad Labem silnicí první třídy, dlouho tak připomínal spíše polní cestu.

Na vyfrézovaném dvoukilometrovém úseku byly hluboké díry, silnice byla navíc plná velkých a ostrých kamenů. Hrozilo tak, že si řidiči propíchnou pneumatiky nebo poškodí podvozek auta.



„Celý týden tam nebyla ani noha. Vlítli tam na to teprve v pondělí,“ svěřil se Deníku jeden z řidičů, který jezdí denně do práce z Ústí nad Labem do Děčína.

„V pondělí tam dali semafor a vznikla tam dvoukilometrová kolona. Půl hodiny jsme tam z obou stran popojížděli,“ dodal řidič s tím, že lidé, kteří by si chtěli ušetřit čas objížďkou přes Malšovice, narazí na další nepříjemné překvapení. Tam totiž probíhá oprava mostu a silnice je uzavřena úplně. Řidiči pak mají možnost jet do Ústí nad Labem po střekovské straně.

Opravy na frekventované silnici mezi Děčínem a Ústím by měly skončit v prosinci.



Proč se na silnici přibližně týden nepracovalo, se ale redakci zjistit nepodařilo. Ředitelství silnic a dálnic se ani přes několik urgencí za pět dnů nevyjádřilo.



Vyfrézovaná je také silnice na Hřensko. První semafor řidiče zastaví na křižovatce u Střelnice. Ale ani tady nikdo již několik týdnů nepracuje. Na okraji vyfrézované části je pouze cedule upozorňující na technologickou přestávku. Tady by měli být silničáři hotovi nejpozději do konce listopadu.