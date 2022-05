Hurá na kopec! Na Šébr se hnaly desítky automobilových a motocyklových veteránů

/FOTO/ Cadillacy, pontiacy, aerovky, pragy nebo historické mercedesy a BMW se v sobotu 14. května projely Šluknovským výběžkem. Po srazu u Mašíňáku ve Varnsdorfu se vydaly na spanilou jízdu po regionu jejíž součástí byl desátý ročník závodů do vrchu na Šébru. Závod do vrchu navazuje na stoletou tradici, poprvé se zde utkaly silné stroje v roce 1921. Historická auta se podívala také do České Kamenice, Krásné Lípy, Rumburka nebo do Karlova údolí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte