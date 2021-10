Milovníci historických aut tak mohli vidět stařičký ford, tatru, cadillac nebo peugeota. Závody automobilů se na tomto vyhlášeném stoupání konaly mezi lety 1921 a 1928 a zúčastnila se jich například i slavná závodnice Eliška Junková. Kolona veteránů vyjela z Jiřetína pod Jedlovou a přes Kytlice, Doubici, Krásnou Lípu, Rumburk a Seifhennersdorf dorazila do Varnsdorfu.

Na Šébru si připomněli sto let závodů do vrchu. | Foto: Zdeněk Rác

Konvoj veteránů projel v sobotu 9. října Šluknovskem, pořadatelé spanilé jízdy si připomněli 100 let od prvního závodu do vrchu na Šébru nedaleko Jiřetína pod Jedlovou.

