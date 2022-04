Policisté po příjezdu muži ztrácejícímu vědomí poskytli včasnou první pomoc. "Obě ruce mu zaškrtili turnikety C-A-T a řezné rány zakryli sterilními obvazy, aby zamezili dalšímu krvácení a uložili jej do protišokové polohy. Po celou dobu se policisté snažili muže udržovat při vědomí, kontrolovali jeho životní funkce a setrvali s ním několik dalších minut do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která následně odvezla pacienta ve stabilizovaném stavu do nemocnice," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Rumburští policisté tak významně přispěli k záchraně života a muž na následky zranění, která si sám způsobil, nevykrvácel.

Zdroj: Youtube