„Cílem města je snižovat emise, protože jsme se zavázali, že snížíme emise o desítky procent. K dosažení tohoto cíle je potřeba snižovat také emise z osobní individuální dopravy,“ vysvětluje českokamenický starosta Jan Papajanovský. Poprvé by sdílené auto mohlo vyjet do ulic České Kamenice příští rok, nyní radnice zjišťuje, zda by o takovou službu byl mezi lidmi zájem. V turistické sezóně navíc mohou zvýšit využívání této služby také návštěvníci města, kteří budou moci také od příštího roku od dubna do října jezdit po Kamenici na sdílených kolech.

Anketa pro využití sdílených dopravních prostředků v České Kamenici k vyplnění ZDE.

Sdílené auto by mělo pomoci těm lidem, kteří nemají vůbec žádné auto, nebo potřebují občasně využít v rodině druhé auto, které by se jim ale nevyplatilo kvůli občasným výjezdům pořizovat a udržovat. Využít by jej mohli například na cestu k lékaři nebo na nákup. „Když spočítáte náklady na vlastnictví auta, které 97 procent času stojí zaparkované před domem nebo v garáži, tak jsou mnohem větší, než když si jednou za čas auto půjčíte,“ zmiňuje hlavní výhodu sdílených aut pro jejich uživatele energetický a klimatický koordinátor českokamenické radnice Tomáš Kettner. Náklady na provoz vlastního auta se po započtení všech nákladů včetně pojištění nebo servisu mohou velmi snadno pohybovat v tisících korun za měsíc. „Chceme co nejvíce odstranit auta nejen z centra města a tím snížit emise CO2, které z velké části pochází právě z automobilové dopravy,“ dodává Kettner.

Jak pro kola, tak sdílené auto, by měla fungovat aplikace, která je odemkne a umožní jízdu. Kola bude možné vracet na vybraných místech ve městě. Prvních patnáct minut užívání kola bude zadarmo, v případě auta se bude platit buď podle času, nebo počtu ujetých kilometrů. V případě aut bude při registraci do aplikace nutné doložit, že uživatel má všechna potřebná oprávnění, zadat bude potřeba i bankovní spojení. Auta bude poskytující firma kontrolovat, zároveň bude mít neustále přehled, kde se auto nachází a kdo s ním v danou chvíli jede. „Pokud by sdílené auto bylo málo využívané a nevydělalo si na sebe na poplatcích, bude město družstvu, které tuto službu poskytuje, doplácet měsíčně nižší jednotky tisíc korun. Pokud o auto zájem bude, nebude nás to stát nic,“ dodává starosta Papajanovský s tím, že na sdílená kola mají v současné době nabídku od firmy Next Bike na kompletní zavedení systému vytvořeného na klič. Za to by měla Kamenice platit ročně nižší stovky tisíc korun.

Možnost pronajmout si automobil využívá čím dál více šoférů. Zatímco před osmi lety v České republice podle dat Asociace českého carsharingu jezdilo pouhých 32 sdílených vozů, v současné době je jejich počet zhruba šedesátkrát vyšší. Celkem si mohou čeští řidiči vybírat z bezmála dvou tisíc aut.

V Česku službu poskytuje celkem devět firem. „Za poslední dva roky se zájem zvýšil o dvě stě procent,“ říká obchodní manažer společnosti Car4way, největšího poskytovatele carsharingových služeb, Josef Ciglanský. Společnost disponuje flotilou téměř tisícovky vozů. Mezi nimi je i luxusní Škoda Superb combi či Audi A4 Avant, ale také užitkové vozy Volkswagen Caddy.