Na Děčínsku je v senátních volbách sečteno již více než tři pětiny okrsků.

Volit dorazil během pátečního odpoledne také senátor Zbyněk Linhart, který hlasoval ve své domovské Krásné Lípě. | Foto: Zbyněk Linhart Volby 2020

Zdroj: DeníkPo sečtení více než tří pětin okrsků ve volebním obvodu Děčín dál kráčí za jednoznačným vítězstvím obhajující Zbyněk Linhart (STAN+SLK), který má prozatím 54,05 procenta. Pokud by se mu podařilo zvítězit již v prvním kole, byl by teprve třináctým senátorem zvoleným za 24 let existence horní komory.