Podle informací Deníku resort takový krok plánuje jen u vybrané skupiny středisek volného času. A to těch, která zřizuje církev. Samo ministerstvo to však odmítá.

„Byly by ohrožené tábory, museli bychom propustit velkou část zaměstnanců. Byla by to pro nás další velká rána po lockdownu, po kterém se řada dětí nevrátila,“ popisuje neveselé vyhlídky do budoucna ředitelka Schrödingerova institutu Gabriela Doušová. Tato organizace se stará o tisíce dětí na Šluknovsku, své pobočky má v Mikulášovicích, Krásné Lípě nebo ve Varnsdorfu. Pod křídly institutu jsou třeba basketbalová nebo volejbalová akademie či bigbandový orchestr.

V současné době hospodaří s přibližně 25 miliony korun ročně, z toho 20 milionů činí dotace ministerstva školství. Pokud by došlo na diskutované snížení dotace, dostal by institut o deset milionů méně.

V tu chvíli by musel začít velmi výrazně šetřit, což by mohlo ohrozit jeho samotnou existenci. „Museli bychom část lidí propustit, další část převést na částečné úvazky. Znamenalo by to také rušení středisek, kterých nyní máme na Šluknovsku osm. Zůstali bychom pak jen v klášteře v Jiříkově a v tančírně v Rumburku,“ přibližuje možné dopady na institut jeho ředitelka s tím, že by bylo nutné výrazně omezit také jednotlivé aktivity zaměřené na děti.

Starostové se bouří

Na stranu organizace se postavili starostové obcí Šluknovského výběžku, se kterými toto zařízení při své práci velmi intenzivně spolupracuje. „Je nepochopitelné, že ve chvíli, kdy střediska volného času hrají extrémně důležitou roli při návratu dětí frustrovaných z mnohaměsíční izolace do společnosti a k návratu k normálnímu životu, ministerstvo školství místo podpory těchto organizací, připravuje jejich likvidaci. Kroky ministerstva školství se nám zdají nepochopitelné a nezodpovědné,“ píšou starostové jménem Sdružení pro rozvoj Šluknovska v dopise, který je adresován resortu. Poukazují na to, že Schrödingerův institut vznikl jako přímá reakce občanů na sociální a rasové nepokoje ve Šluknovském výběžku v roce 2011. Z tohoto pohledu se podle starostů jedná o aktivitu republikově velmi výjimečnou a mimořádně důležitou.

Velký dopad by to mělo také na další střediska volného času zřizovaná církví, například na saleziány. Ti na severu Čech působí třeba v Teplicích nebo v Rumburku. „Zatím se o dané věci vyjednává, jsme domluveni s Českou biskupskou konferencí, že v dané věci bude komunikovat ona,“ tvrdí vikář saleziánů Vojtěch Sivek.

Ministerstvo školství v reakci pro Deník popírá, že by takové škrty pro příští rok byly naplánované. Podle mluvčí resortu Anety Lednové nebylo financování středisek volného času na příští rok doposud vyřešeno. „Důvodem je odlišnost financování středisek volného času napříč jednotlivými zřizovateli a u jednotlivých krajů. Vzhledem k nejednotnosti financovaných jednotek výkonu prostřednictvím krajských normativů je obtížné přesně určit skutečný reálný jednotkový výdaj,“ uvádí Lednová. Ministerstvo podle ní podniká potřebné metodické kroky za účelem nastavení jednotného, srozumitelného a spravedlivého systému, ze kterého bude pro rok 2022 vycházet při stanovení normativu pro střediska volného času a školská poradenská zařízení.

Trápí je nejistota

Odpověď mluvčí Lednové odpovídá prezentaci, kterou získala střediska volného času loni na podzim a kterou má Deník k dispozici. Od té doby se v řešení financování nic nezměnilo a například Schrödingerův institut doposud neví, v jakém režimu bude příští rok fungovat. Pokud by ministerstvo rozhodlo nyní, na případné změny v chodu zaviněné možnou změnou ve financování mají zařízení pouhé dva měsíce. „Vždy jsme znali pravidla pro nadcházející rok ještě před začátkem školního roku. Letos bohužel nic,“ dodává Doušová.