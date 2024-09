Materiální sbírku v Děčíně pořádá Český červený kříž. Lidé mohou od 24. září vozit potřebné věci do Domova se zvláštním režimem na Teplické v Děčíně. Na seznamu jsou například košťata, lopaty, kýble, smetáky, dezinfekce, rukavice, hadry, pytle, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, pro děti pleny nebo sunary a podobně. Oblečení dárci vozit nemají.

Adresa: Teplická 173/149, Děčín

Kontakt: 412 511 634

V Krásné Lípě vyhlásilo sbírku město ve spolupráci s hasiči, komunitním centrem Kostka a Potravinovou bankou Litoměřice. Sběrným místem je hasičská zbrojnice, a to od 18. do 25. září. Zde přijímají pitnou balenou vodu v celých baleních po šesti kusech nebo na paletách, drogerii, jako čisticí a dezinfekční prostředky nebo toaletní papír, a potraviny, jako nudle a instantní polévky do hrnku či konzervy, které lze rychle ohřát, paštiky, slané i sladké balené pečivo a sušenky nebo čokolády. Jiné než uvedené věci nepřijmou. Do zbrojnice mohou věci lidé vozit ve všední dny mezi 8. a 16. hodinou, v sobotu a neděli mezi 8. a 12. hodinou.

Adresa: Nemocniční 587/3, Krásná Lípa

Kontakt: 603 893 634

V Rumburku se do pomoci postiženým povodněmi zapojili rumburští hasiči. I zde přijmou balenou pitnou vodu a potraviny k rychlé přípravě, dezinfekční prostředky, lopaty, smetáky, hadry, plachty, kolečka a velké igelitové pytle. „Nic dalšího kromě výše zmíněného prosíme nenoste, nebude to přijato. Děkujeme za pochopení,“ uvedli hasiči. Dary přijímají do neděle 22. září vždy mezi 7. a 19. hodinou. Potraviny následně převezou do potravinové banky v Liberci, odkud v úterý ráno vyrazí kamion do zasažené oblasti. Materiální pomoc poputuje do Diecézní charity ostravsko-opavské, která věci dále rozveze do zasažených míst.

Adresa: Nám. Dobrovského 1301/5, Rumburk

Kontakt: tel. 412 332 222 nebo e-mail hasici@rumburk.cz

Materiální pomoc pro město Hanušovice v Jeseníkách pořádá MAS Český sever ve Varnsdorfu. Sbírka poběží do pátku 20. září do 15 hodin. Obyvatelé Hanušovic a okolí potřebují běžné saponáty, čisticí prostředky, dezinfekce, hadry na podlahu a jiné povrchy, pracovní i gumové rukavice různých velikostí a stěrky na podlahy.

Adresa: Národní 486, Varnsdorf

Ve Šluknově sbírku směřují obci Višňová ve Frýdlantském výběžku na Liberecku. Mezi věci vhodné pro darování patří konzervy, sušenky, káva, čaj a balená voda, dezinfekční a čistící prostředky, hadry, kýble, lopaty, smetáky, krumpáče, zednické nářadí či kolečka. Lidé tyto věci mohou vozit na městský úřad od 19. do 21. září mezi 12. a 17. hodinou. Následně tyto věci dopraví šluknovští dobrovolní hasiči do postižené obce.

Adresa: nám. Míru 1, Šluknov

I Lobendava sbírku vyhlásila pro obec Višňová. Sbírka probíhá od čtvrtka 18. do neděle 22. září mezi 16. a 18. hodinou. I zde přijmou balenou vodu, trvanlivé potraviny, čisticí a dezinfekční prostředky a rukavice, košťata, lopaty či kolečka. „Děkujeme za každou pomoc, kterou budeme moci poslat dál,“ napsal na facebooku města starosta Lobendavy Stanislav Jirásek.

Adresa: Lobendava č.p. 105 - areál bývalého ÚSP

Ve Velkém Šenově sbírku na pomoc lidem při povodních uspořádalo město ve spolupráci s hasiči. Sběrné místo se nachází v prostorech kultuního centra před kinosálem, věci přijímají ještě ve čtvrtek 19. září od 16 do 19 hodin. Vhodné jsou stejně jako u jiných sbírek konzervované potraviny, balené pečivo a voda, sušenky, lopaty, kolečka nebo rukavice. „Po ukončení sbírky budou veškeré darované věci přepraveny do areálu Jesenických kasáren, kde budou věci řádně přerozděleny dle potřeby,“ uvedlo město na své facebookové stránce.

Adresa: Šluknovská 422, Velký Šenov

Obec Jiřetín pod Jedlovou ve spolupráci s Domovem sv. Máří Magdalény, SDH Varnsdorf a SDH Horní Podluží humanitární pomoc směřuje pro lidi zasažené povodní v obci Zátor. Přijme mycí a hygienické prostředky, nářadí jako lopaty, motyky nebo košťata, baterky či svítilny, rukavice, gumáky, pláštěnky, trvanlivé potraviny, balenou pitnou vodu, kempingové vařiče a kartuše, ručníky, oblečení, čerpadla, benzinové centrály, benzin i zdravotnický materiál. Všechny dary přijme ve čtvrtek 19. září od 7 do 15 hodin na obecním úřadu a od 15 do 20 hodin v Domově sv. Máří Magdaleny. V pátek 20. září pak od 7 do 12 hodin na úřadu a od 12 do 20 hodin v Domově.

Adresa: Vinařská 32 (OÚ) a Náměstí Jiřího 29 (Domov), Jiřetín pod Jedlovou

Kontakt: 602 738 887