Stačila jediná vteřina a život jedné rodiny z Děčínska se letos v lednu obrátil naruby. Otec od rodiny utrpěl vážné zranění na lyžích, po kterém v nemocnici bojoval o život. Ten nakonec prohrál. Jediným živitelem rodiny se stala maminka, která se ale léčí s rakovinou a není tak schopna pracovat na plný úvazek. Na platformě Donio lidé přispívají ve sbírce.

Rodina z Děčínska přišla při dovolené na horách o tatínka. | Foto: Se svolením Natálie Miřejovské

V noční můru se proměnila dovolená, na kterou na konci ledna vyrazila rodina do italských Alp. Hlava rodiny Zdeněk utrpěl při lyžování velmi vážné zranění s masivním krvácením do mozku. Vrtulník jej ze sjezdovky transportoval v bezvědomí do nejbližší nemocnice, kde následně upadl do kómatu. Přibližně po třech týdnech jej transportovala letecká záchranná služba zpět do Česka, do nemocnice v Neratovicích. Z kómatu se však Zdeněk neprobral, 8. března svůj boj o život prohrál.

Rodině můžete pomoci na platformě Donio ZDE.

Zdeněk byl otcem tří dětí - Jakuba, Adama a Jana. Kromě synů měl ještě dvě nevlastní dcery, které na platformě Donio založily sbírku. „Maminka má kromě nás dcer také čtrnáctiletého brášku Kubu a po zranění Zdeňka se stala jediným živitelem rodiny. Touto sbírkou bychom chtěly pomoci bráškovi Kubovi, ale hlavně naší mamince Jitce, která prodělala před pěti lety rakovinu prsu, prošla chemoterapií, ozařováním i biologickou léčbou a po čtyřech letech si vyslechla úplně stejnou diagnózu. V současné době se stále léčí, prodělává biologickou léčbu a ze zdravotních důvodů není schopna pracovat na plný úvazek,“ uvedly sestry Natálie a Barbora Miřejovské na stránce sbírky s tím, že Zdeněk byl sice nevlastní otec, ale jimi milovaný jako by byl vlastní.

Pomoc od dárců poputuje na podporu Jitky, a to hlavně na splácení hypotéky na dům, kterou žena po ztrátě svého manžela splácí. „Rády bychom také ze sbírky podpořily další studium a volnočasové aktivity Kubíka,“ doplnily zakladatelky sbírky.

Mohlo by vás také zajímat: Zázrak z Janských Lázní. Pan doktor nám dal naději, kterou jsme už neměli