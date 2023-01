Pravidelný režim

V posledních měsících se přidala také úzkostná panika z dopravních prostředků a zoofobie. Jedenáctiletá slečna tak musí žít velmi pravidelný život, jakékoliv vytržení ze stereotypů její stav značně zhorší. „Ráno ji odvezu do školy, odpoledne vyzvednu že školy a Ellinka se těší teď v zimních měsících domů na odpočinek a relaxaci,“ říká dívčina maminka Zdeňka Gregorová.

Nejprve si ale musí udělat domácí úkoly, které dostane ve škole. Teprve pak se může i s maminkou vrhnout na odpočinek. Největší relaxací pro Ellinku je poslouchání hudby, je to také velká parádnice, která si třeba ráda lakuje nehty. Právě kvalitní relax je nezbytný pro to, aby byla druhý den připravena na další věci, které jsou pro zdravé děti zcela běžné. Pro jedenáctiletou dívku jsou ale extrémně náročné.

Právě cesty do školy a zpátky patří k nejnáročnějším částem Ellinčina dne, má strach jak ze samotných vlaků, tak i z lidí v nich. K lékařům nebo do školy je tak pro dívku nejlepší jezdit autem. To stávající ale dosloužilo a je s ním spousta starostí. Maminka Zdeňka proto chce pořídit nové.

Obrátila se na úřad práce se žádostí o příspěvek na automobil, který je určen zdravotně postiženým. Po devíti měsících žádostí a odvolání ale stále příspěvek nemá, státní úředníci její žádost totiž opakovaně zamítají. Rozhodla se proto spustit sbírku na serveru Donio.cz, na nové vozidlo potřebuje získat 275 tisíc korun.

Přispívat je možné do začátku druhé poloviny února, prozatím se podařilo získat necelých 14 tisíc korun. „Nynější auto není už vůbec spolehlivé a Ellinka si moc přeje nové. Velice děkuji všem milým dárcům, kteří se podílí na pomoci Ellince,“ dodává Gregorová.

Donio je server, který se specializuje na dobročinné sbírky. Oproti některým jiným podobným webům skončí u těch, kteří pomoc potřebují, 100 procent vybrané částky. Chod Donia totiž financují jiní dárci.