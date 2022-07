„Plameny státní hranice nezajímají. A nás také ne. Proto je potřeba ještě prohloubit již nyní dobrou přeshraniční spolupráci,“ řekl ve čtvrtek odpoledne ve Hřensku saský ministr vnitra Armin Schuster, který ocenil práci českých záchranných složek. Během čtvrtečního jednání s hejtmanem Janem Schillerem se dohodli na pěti bodech, které by k prohloubení spolupráce měly vést. Obě strany by si měly například určit kontaktní osoby, aby byla výměna informací ještě rychlejší.

V sousední zemi se prozatím neuvažuje o využití možnosti požádat o pomoc v rámci Evropské unie, zatím je zasažené území úspěšně kontrolováno spolkovou policií a bundeswehrem. Pokud by situace byla v Sasku stejně vážná jako v Česku, i v této zemi by uvažovali o využití evropské pomoci.

Senátor Linhart k požáru v NP: Pomoc mohla přijít minimálně o pár hodin dřív

Oproti Česku zatím nemusel být v Sasku nikdo evakuován, ale spolková země je připravena na vyklizení těch nejvíce ohrožených obcí, jako je například Schmilka ležící těsně u česko-německé hranice. „Je to dobrá ukázka toho, jak bychom společným bojem proti ohni mohli zabránit dalším evakuacím,“ vedl saský politik.

Dohromady se na likvidaci největšího požáru v novodobých dějinách Česka podílí na české straně hranice 450 hasičů, pomáhají také desítky policistů nebo zdravotníků pražské záchranné služby, která do Hřenska již ve středu poslala svůj speciální vůz Golem. Na saské straně na likvidaci požáru pracuje 350 hasičů a 150 policistů.

Také na německé straně pomáhá s hašením letecká technika, do vzduchu tam poslali podle Armina Schustera devět vrtulníků. Dohromady tak na velmi malém prostoru operuje 17 vrtulníků a čtyři letadla. „Úspěšní můžeme být jen tehdy, pokud se nám podaří zorganizovat co nejvíce zásahů ze vzduchu. Tak velký počet vrtulníků jasně hovoří pro to, že musíme zásah i s ohledem na bezpečnost posádek koordinovat,“ doplnil saský ministr vnitra. Ten jednal i se saským kancléřem Michaelem Kretschmerem o efektivnějším nasazování německých hasičů v Česku.