Z Dolní Poustevny je to do nejbližší nemocnice jen dva kilometry, nachází se ale v německém městě Sebnitz. Pokud si někdo zavolá sanitku, ta jej odveze v lepším případě do téměř 30 kilometrů vzdáleného Rumburku. V tom horším pojede s majáky až do Děčína. To platí třeba pro pacienty s interními problémy, akutní interna v Lužické nemocnici totiž momentálně pacienty nepřijímá. Přeshraniční spolupráce tak, jak ji politici před lety domluvili, stále nefunguje. „Pro mě je to velké zklamání, protože jsem na tom strávil spoustu let,“ cítí zklamání po šesti letech snažení starosta Dolní Poustevny Robert Holec.

„Byli jsme relativně blízko. Ministři seděli za jedním stolem, podepsali memorandum a nyní jsme s novými ministry opět na začátku,“ dodává starosta a předseda dobrovolného svazku obcí Sever, který má vyjednávání za všechny obce Šluknovského výběžku na starosti.

Nyní je proto potřeba domluvit nové podmínky. Pacienti budou mezitím muset čekat pravděpodobně další roky. Do vyjednávání se zapojil i Ústecký kraj. Radní pro zdravotnictví Radim Laibl ale přiznává, že jeho prioritou je nyní přibližně miliardová investice do rumburské nemocnice. „Jdeme po obou cestách. Tou první je zajistit kvalitní péči v našem vlastním zařízení. Tou druhou je právo volby, tedy pokud se pacient rozhodne, že se bude chtít nechat ošetřit za hranicemi, aby tu možnost měl,“ uvedl Laibl a potvrdil, že vyjednávání se vrátila na samotný počátek. „V žádném případě nebudu blokovat tu druhou cestu, pokud se na ní ministři a pojišťovny dohodnou. V tom jsme jako kraj malí páni,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví.

Akutní péči pokrývá rámcová dohoda, podle které mohou být někteří pacienti převezeni záchrankou do Německa. To se týká ale jen výjimečných případů a české pacienty tak záchranka vždy vozí do českých nemocnic. I za pomoci letecké záchranné služby. Problémy jsou ale i v opačném směru. Například pokud by německý záchranářský vrtulník chtěl přistát na českém území, nemůže. „Tlačili jsme na to, aby se okruh pacientů, kteří do Německa mohou jezdit, rozšířil z jednotek alespoň na desítky. Minimálně proto, aby dispečink záchranné služby měl další možnost, jak se o pacienta postarat,“ dodal Radim Laibl.

Podle Roberta Holce nejsou oba směry pomoci zdravotnictví v regionu v rozporu. „Spousta lidí z regionu, včetně mne, by v případě potřeby jezdila do nemocnice do Rumburku. Pokud to nebude něco, co ohrožuje zdraví nebo život pacienta,“ dodává starosta s tím, že se podle jeho názoru jednání zasekla na nečinnosti českých čelních představitelů.