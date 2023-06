Další krok k zahájení nebezpečného skalního svahu nad silnicí mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi udělali ve středu 28. června krajští radní. Schválili smlouvu mezi krajem, Českou Kamenicí a Kytlicemi o spolufinancování zabezpečení svahu.

Silnice z Mlýnů do Kytlic. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Dohromady by sanace měla stát necelých 17 milionů korun, drtivou většinu z této částky zaplatí právě kraj, kterému patří silnice v údolí řeky Kamenice. Samotný svah patří České Kamenici, která zaplatí 1,2 milionu a k tomu nechala za 350 tisíc korun zpracovat projektovou dokumentaci.

Stačí souhlas kraje a sanace skály nad silnicí do Kytlic může začít

Kytlice pak na zabezpečení skal přidá 300 tisíc korun.Silnice z České Kamenice do Kytlic je uzavřená od loňského léta, kdy ji kvůli nebezpečí řícení skal správa a údržba silnic zavřela. Kytličtí a Mlýnští tak musí jezdit objížďkou přes Polevsko a Nový Bor. SÚS by měla co nejdříve vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele, silnice by pak měla být otevřená ještě letos.