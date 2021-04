Po víkendovém zmírnění na česko-německých hranicích začaly opět jezdit rychlíky mezi Prahou, Děčínem a Berlínem, případně Hamburgem.

Vlak německého dopravce. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Vlaky Berliner a Hungaria poprvé vyjely v neděli 28. března. I nadále však nebudou v provozu vlaky EC 170, 171, 175 a 178. Vlaky railjet 256/257 Vindobona, které v současnosti jezdí v úseku Graz – Vídeň – Praha, začnou po Velikonocích znovu jezdit až do Berlína. Ve směru do Německa poprvé pojedou v úterý 6. dubna 2021, ve směru z Berlína pak o den později. Cestující musí při cestě do sousední země dodržovat ochranná opatření nařízená Německem.