„Jela jsem vlakem Arrivy z Ústí do Liberce, venku bylo přes 30 stupňů, do okénka pralo slunce a topení ve vlaku sálalo horký vzduch. Ve vlaku bylo vedro na omdlení, lidi se ovívali, nadávali, potili se,“ svěřila se se svým cestovatelským zážitkem Deníku Jana Hamouzová.

Jednotky, které využívá Arriva přitom nemají klasická stahovací okénka, jako tomu bylo například u starých vagonů využívaných Českými drahami. Mají pouze malou vyklápěcí vrchní část. Teplota se pak v takových vlacích může velmi snadno vyšplhat k 50 stupňům Celsia, což je problematické především pro starší cestující, lidi s chronickými nemocemi nebo pro těhotné. Podobné problémy trápí kromě Arrivy i další dopravce využívající stejné jednotky, například RegioJet, který je má jako záložní. Deník před časem udělal podobný pokus v autě, kde při venkovní teplotě 21 stupňů pootevřel stahovací okýnka. Během pouhé půlhodiny se teplota vyšplhala na 45 stupňů.

V případě jednotek 845, které Arriva nasazuje na rychlíkově tratě z Ústí nad Labem do Liberce nebo ze Šluknova do Kolína, se přitom nejedná o ojedinělou stížnost cestujících. Včetně toho, že během jízdy v parných dnech teplotu v salonu ještě zvyšovalo puštěné topení. Samotná jednotka, případně strojvedoucí, se tak snaží více chladit motor, především při náročných stoupáních. „Tyto jednotky nejsou vhodné do kopcovitých terénů. Jejich zpřevodování není pro české podmínky úplně šťastné. Když jsme měřili z Dejvíc na Veleslavín v Praze, což je stoupání přibližně 26 nebo 27 promile, tak ze všech třech možností svezení, což je kromě jednotky 845 ještě regionova a řada 854, což je 55 let starý motorák Českých drah, je nejpomalejší,“ popisuje problémy jednotek využívaných Arrivou Jan Beránek z Hospodářských novin, který se dopravní problematice dlouhodobě věnuje. Jednotky 845 mají podle Beránka navíc někdy problém jezdit kvůli přehřívání na plný výkon. Při jejich nákupu se totiž Arriva věnovala především interiérům, na trakční pohon tolik času již nezbylo.

O problémech s nesnesitelnou teplotou v rychlících Arrivy ví jak ministerstvo dopravy, které rychlíkové vlaky objednává, tak i samotný dopravce. „Můžeme říci, že aktuálně probíhají jednání s dopravcem ARRIVA o osazení jednotek na lince R14 klimatizací. Věříme, že proces úpravy smlouvy se podaří dotáhnout během podzimu letošního roku,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Některé rychlíky mezi Ústím nad Labem a Libercem jsou již dnes vybavené klimatizací. Cestující je snadno poznají podle piktogramu sněhové vločky u nástupních dveří. „V roce 2022 jsme do vybraných vlaků, které jezdí na trasách našich rychlíků, doplnili klimatizace. Následně jsme je testovali a získali zpětnou vazbu o provozu i účinnosti,“ říká mluvčí Arrivy Jan Holub.

Problém je v tom, že cestující předem neví, zda pojede klimatizovaný vlak a pokud chce z Ústí cestovat například do České Lípy nebo Liberce bez přestupu, jinou možnost nemá. Pouze osobním vlakem do Děčína, kde přestoupí na osobní vlak do Liberce. Oba tyto spoje pak bývají klimatizované. Teplotně snesitelnější cesty by si pak měli cestující užívat v budoucnu i na rychlíkové lince do Liberce. „Aktuálně jednáme s objednavatelem o dosazení klimatizací do dalších vlaků. Věříme, že se záměr podaří realizovat tak, aby byl nejpozději v létě 2026 interiér našich vlaků, které nasazujeme na rychlíkovou linku R14, klimatizovaný,“ doplnil Jan Holub.

