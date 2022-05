Dva dny se musí obejít cestující jedoucí mezi Varnsdorfem a Rybništěm bez vlaků.

Motorový vlak. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Milan Holakovský

Na pondělí 30. a úterý 31. května naplánovala Správa železnic na této trati výluku, uzavřena bude po oba dny vždy od 7 do 15 hodin. Motoráky tak nepojedou ani v ranní, ani v počínající odpolední špičce. České dráhy, které mezi Varnsdorfem a Rybništěm vlaky provozují, proto nasadí do časů výluky místo vlaků náhradní autobusovou dopravu. Omezení se dotknou šesti párů osobních vlaků, které zajišťují napojení Varnsdorfu na páteřní trať z Rumburka do Děčína.