Vyznačením všech bodů ale náročná a zdlouhavá práce na vzniku dvojníka původní sochy teprve začíná. Nejprve je potřeba materiál nahrubo osekat. „Pak se to seká na centimetr podkladu a teprve poté se přechází na detaily,“ vysvětluje sochař, který se podílel třeba i na restaurování sochy poutníka ve Sloupu na Českolipsku. Při tvorbě replik šel do takových detailů, že na ně použil pískovec z lomu nedaleko Pirny v Sasku, ze kterého pocházel kámen i pro originální sochy vzniklé před několika staletími. V tom mají několik druhů pískovců, ten pro děčínské sochy se jmenuje Reinhardsdorfer Sandstein.

Sochy v Růžové zahradě zobrazují postavy z antické mytologie, ne všechny se ale podařilo s naprostou jistotou určit. Návštěvníci zde mohou vidět například Pallas Athénu, Hefaista nebo Venuši s Amorkem. „Dělání nové věci je svobodnější, máte z toho radost. U replik se tomu musíte věnovat s určitou pokorou. Ale je to krásná práce, i když náročná,“ dodává Jarmil Plachý. Ten spolu se svými kolegy vytvořil pět kopií, dalších pět soch prošlo restaurováním. Práce na jedné kopii zabraly okolo šesti měsíců. U některých soch bylo potřeba doplnit jejich části, například pochodeň nebo část nohy. V takovém případě se nejprve udělal model z hlíny, ten se odlil do sádry a teprve podle sádrového modelu bylo možné vytesat chybějící části soch.

FOTO: Na gloriet v Růžové zahradě se vrátily restaurované sochy

Návratem soch skončila náročná a nákladná obnova glorietu, který byl v tak špatném stavu, že jej bylo potřeba uzavřít pro veřejnost a podepřít trámy. Opravou glorietu práce na rekonstrukci zámku nekončí. „Gloriet, spodní parter Růžové zahrady a grotta jsou kompletně opravené a zpřístupněné veřejnosti. V plánu je obnovit celou Růžovou zahradu do původní Thunovské podoby. Výsledkem bude bezbariérová zahrada s více vodními prvky,“ představuje další plány do budoucna ředitelka zámku Miroslava Poskočilová. Zámek si již nechal zpracovat architektonické podklady, hotová je i žádost o dotaci, bez které by nákladnou rekonstrukci nebylo možné provést. Nyní se přepočítává před podáním žádosti rozpočet. „Žádost chceme podat ještě letos a to, zda jsme uspěli, bychom měli vědět do konce letošního roku,“ doplňuje Poskočilová.

Na opravu čeká i Dlouhá jízda, která je s téměř 300 metry nejdelší přístupovou cestou na zámek v Česku a letos slaví 350 let od svého dokončení. Její část bylo před časem nutné podepřít trámy a narychlo opravit, hrozilo totiž její vyvalení. Celková oprava by měla vyjít na několik desítek milionů korun. Její rekonstrukci bude nutné rozložit do etap, protože je to jediná přístupová cesta na zámek, po které mohou přijet auta.