Želenická pošta slouží nejen obyvatelům několikatisícového sídliště, ale také lidem žijícím v sousedních Chrochvicích, kde bydlí asi 1500 lidí.

Prostorově malá pošta se během chvilky zaplní a lidé si musí vystát menší frontu. A to přesto, že jsou otevřené obě dvě přepážky. „Mají zrušit poštu i ve Vilsnici, tak tuhle poštu mohli nechat. Upřímně, my jsme se ženou v důchodu, tak čas máme. Ale bylo by lepší, kdyby nám zůstala pošta v Želenicích. Ti dva lidé, co tu poštu obsluhují, to není takový majlant. Že to trošku přeháníme,“ přidává se Miroslav Borl, zatímco čeká před poštou na svou manželku, než si vyzvedne dopis. „Podle mne je to prostě chyba,“ dodal Borl.

ANKETA: Kterou pobočku by Česká pošta v Děčíně měla rozhodně zachovat?

Rušno bylo v pondělí odpoledne také u pobočky v Bynově. Ta krom přibližně čtyřtisícového sídliště slouží také obyvatelům Nové Vsi. „Určitě se tu pošta hodí. Až ji zavřou, budeme muset chodit na hlavní poštu, kde je už nyní narváno. Kolikrát si tam člověk už teď počká i půl hodiny,“ vyhlíží nepříjemnosti spojené s návštěvou pošty paní Simona z Bynova. Od července jí návštěva pošty zabere výrazně více času než doposud. Cesta do Podmokel a zpět zabere i při okamžitém přestupu více než půl hodiny. K tomu je potřeba připočíst pěší cestu z autobusu na poštu a zpět na zastávku a také delší čekací doby přímo na pobočce. Potřeba vyřídit si něco na poště se tak Bynovským může od léta velmi snadno v porovnání se současným stavem o hodinu protáhnout.

Lidé si také často stěžují na provozní dobu pošty. Zatímco ty v Bynově a v Želenicích mají dvakrát v týdnu otevřeno až do 18 hodin, pobočka ve Vilsnici je pro lidi chodící do práce poměrně problematická. Nejdéle má totiž otevřeno do 16 hodin. Pokud si tak chtějí pracující vyzvednout třeba doporučený dopis, musí si velmi často vzít v práci alespoň na několik hodin volno, aby na poštu stihli zajít.

Už minulý týden si na komunikaci České pošty stěžovali starostové a primátoři. Ti se totiž dozvídali z médií, že pošty v jejich obci zruší. Podobně jsou na tom také samotní pošťáci, ani jim nedalo vedení státního podniku předem vědět, že pobočka, na které pracují mnohdy i desítky let, k poslednímu červnovému dni končí. Část z nich by měla posílit jiné pobočky, které budou od začátku července výrazně víc vytížené. Kdo přesně dostane výpověď se ale podle zástupce generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána dozvědí až 21. dubna. Zároveň by poštovní uniformu mělo svléknout výrazně méně lidí, než kolik se původně očekávalo. Nyní státní podnik počítá s propuštěním 950 lidí z celkových více než 25 tisíc. Dřívější odhady mluvily o více než dvou tisících propuštěných pošťácích.